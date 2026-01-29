CIBOX : Nombre d'actions et de droits de vote au 31 décembre 2025

Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social

Article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Alfortville, le 29 janvier 2026

Date d'arrêté des informations Nombre total

d'actions

composant le capital Nombre total

de droits de vote





31 décembre 2025





826 285 435 Total brut des droits de vote :



861 063 113 Total net(*) des droits de vote :



853 820 911

* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions – actions privées de droit de vote

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me ).

En 2025, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 14,7 M€.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

Contacts

CIBOX

investisseurs@ciboxcorp.com Presse financière

Michaël Scholze

Michael.scholze@seitosei-actifin.com

Tel. +33 1 56 88 11 14 Relations investisseurs

Foucauld Charavay

foucauld.charavay@seitosei-actifin.com