Chiffres-clés

CIBOX : nombre d'actions et de droits de vote au 30 septembre 2025
16/10/2025

Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social

Article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Alfortville, le 16 octobre 2025

Date d'arrêté des informations Nombre total
d'actions
composant le capital 		Nombre total
de droits de vote



30 septembre 2025


322 534 592 		Total brut des droits de vote :

357 305 227
Total net(*) des droits de vote :

350 063 025

* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions – actions privées de droit de vote

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me ).

En 2024, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 9,8 M€.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

Contacts

CIBOX
investisseurs@ciboxcorp.com 		Presse financière
Michaël Scholze
Michael.scholze@seitosei-actifin.com
Tel. +33 1 56 88 11 14 		Relations investisseurs
Foucauld Charavay
foucauld.charavay@seitosei-actifin.com

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94647-nombre-actions-et-droits-de-vote-au-30092025.pdf

