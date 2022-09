CIBOX : Mise à jour de l'agenda financier 2022

21 septembre 2022. Cibox, entreprise française d'électronique grand public experte de la micro-mobilité électrique, publie une modification de son agenda financier pour l'exercice 2022, dans le cadre de son prochain transfert sur le marché Euronext Growth.

Dates des publications Résultats du 1 er semestre 2022 et Chiffre d'affaires du 3 e trimestre 2022 Jeudi 13 octobre 2022 Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2022 Jeudi 27 octobre 2022 Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2022 Jeudi 26 janvier 2023 Résultats annuels 2022 et chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2023 Jeudi 20 avril 2023

Cet agenda est fourni à titre indicatif. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext à Paris.

Tous les communiqués de presse de Cibox sont disponibles sur le site internet de la société : www.ciboxcorp.com/corporate , dans la rubrique Documents Financiers.

Prochain rendez-vous : Résultats du 1er semestre 2022 et Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2022, le jeudi 13 octobre 2022 après Bourse

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits innovants dédiés à la micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses propres marques de produits (Scooty et yeep.me ) et un service de location dédié aux entreprises ( yeep.me SHARE ).

Cibox propose également des produits électroniques de stockage et de téléphonie mobile et des solutions d'accompagnement projet sur-mesure pour les grandes enseignes de distribution.

En 2021, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 16,0 M€, en croissance de +10%.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext à Paris (CIB - FR0000054322). Elle est éligible PEA, au PEA-PME et au SRD long seulement.

Contact

Relations Investisseurs investisseurs@ciboxcorp.com

