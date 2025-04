CIBOX : CIBOX : Signature du bail et remise des clés du site définitif de Revin

Signature du bail et remise des clés du site définitif de Revin

1 er avril 2025. CIBOX expert français de la micro-mobilité électrique, annonce la signature du bail et la remise des clés intervenues ce jour. Avec au démarrage 30 collaborateurs sur les 17.500 m2, l'outil industriel dispose d'une capacité de production de 200 vélos électriques par jour. Une seconde ligne d'assemblage portera cette capacité à 600 vélos électriques par jour au cours du second trimestre 2025.

Après 2 mois de travaux d'aménagement, l'installation de la première ligne d'assemblage, de fabrication de roues, de compresseurs et d'autres outillages est désormais terminée. La signature du bail et la remise des clés marquent une étape décisive du projet de Revin et dans l'histoire de la Société. 30 collaborateurs sont déjà présents sur site, avec une montée en puissance de l'effectif corrélée aux commandes à venir. Les premiers vélos seront assemblés sur le site à partir du 7 avril prochain.

A compter d'avril 2024, premier mois d'exploitation sur le site définitif, CIBOX opérera sur ses deux marchés cibles : l'assemblage de vélos électriques sous sa propre marque ainsi que pour le compte de marques partenaires. CIBOX prévoit de fabriquer plus de 8 000 vélos électriques sur les premiers mois de son activité.

Prochain rendez-vous : Résultats annuels 2024 et chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025 le 23 avril 2025 après Bourse

Prochain rendez-vous : Résultats annuels 2024 et chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025 le 23 avril 2025 après Bourse

Retrouvez toutes les informations sur : www.ciboxcorp.com

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me ).

En 2024, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 9,8 M€.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

