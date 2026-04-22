CIBOX : CIBOX : Résultats annuels 2025

Résultats annuels 2025

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026

2025 : Un chiffre d'affaires en hausse de +50% vs 2024 Un EBE négatif de 2,9 M€ qui intègre les charges nécessaires à la montée en puissance de l'usine de Revin Des fonds propres renforcés à 7,1 M€



2026 : Hausse de +110% du chiffre d'affaires au premier trimestre 12 500 vélos assemblés au 1 er trimestre en ligne avec l'objectif annuel de 50 000 vélos De nouveaux moyens pour financer les investissements industriels



22 avril 2026. CIBOX fabricant français de micromobilité électrique, publie ses résultats annuels au titre de l'exercice 2025 et son chiffre d'affaires au 1 er trimestre 2026.

Données en K€ 31/12/24 31/12/25 Chiffre d'affaires 9 739 14 649 Marge brute

En % 2 227

22,9% 3 893

26,6% Excédent Brut d'exploitation -1 510 -2 861 Résultat d'exploitation -2 147 -3 465 Résultat financier 102 -139 Résultat exceptionnel -350 - Résultat net -2 395 -3 604

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 22 avril 2026. Les procédures d'audit sont en cours et le rapport du commissaire aux comptes sera émis à l'issue de leur finalisation.

2025 : Une année de forte croissance portée par l'accélération des ventes au second semestre

L'année 2025 se caractérise par une forte progression des ventes, avec un chiffre d'affaires annuel atteignant 14,7 M€, en hausse de +50 % par rapport à 2024. Cette croissance repose sur une dynamique contrastée au cours de l'exercice : un premier semestre relativement modéré (+2% à 4,3 M€) dans un contexte de transition industrielle, suivi d'une nette accélération au second semestre, où les ventes ont bondi de +86% pour atteindre 10,4 M€.

Cette montée en puissance s'explique principalement par le démarrage de l'activité industrielle, ayant permis à la société d'écouler environ 24 000 vélos sur l'année. Par ailleurs, la structure des ventes évolue significativement, avec une forte contribution des vélos à assistance électrique (environ 80% du chiffre d'affaires) et un développement marqué à l'international, qui représente près de 70% des revenus annuels.

2025 apparaît donc comme une année de changement d'échelle pour CIBOX, combinant transformation industrielle et accélération commerciale.

Une phase de démarrage industriel qui a pesé sur les résultats

La marge brute s'établit à 3,9 M€ en hausse et en lien avec l'évolution du modèle industriel. Elle intègre 13,8 M€ d'achats consommés qui reflètent les approvisionnements en composants nécessaires pour assurer l'exécution des commandes.

L'Excédent Brut d'Exploitation ressort à -2,9 M€, reflétant la hausse des charges d'exploitation nécessaires pour accompagner la montée en puissance du site industriel de Revin. Les charges de personnel, y inclus personnel intérimaire, ressortent à 3,0 M€ (+76% vs 2024). Les autres achats et charges externes s'établissent à 4,1 M€, en hausse de 78% par rapport à 2024. L'exploitation a été pénalisée au second semestre 2025 par un retard de livraison de composants d'environ 6 semaines ayant fortement limité l'activité d'assemblage sur le dernier trimestre. Au regard de cet aléa, CIBOX a décidé de constituer un stock tampon de composants.

Au total, le résultat d'exploitation s'inscrit donc en perte à hauteur de -3,5 M€ contre un résultat négatif de -2,1 M€ en 2024.

Après prise en compte d'un résultat financier légèrement négatif, le résultat net atteint

-3,6 M€. Par rapport à 2024, ces niveaux traduisent une dégradation de la rentabilité à court terme, cohérente avec la stratégie de déploiement industriel et commercial, et qui ne bénéficie pas encore pleinement des effets de levier attendus.

Ainsi, malgré la forte montée en puissance de l'activité, les résultats 2025 restent impactés par un niveau de charges élevé lié au démarrage industriel et à la montée en puissance de l'usine de Revin.

Une stratégie de financement active pour accompagner le changement d'échelle

En 2025, CIBOX a poursuivi le renforcement de ses ressources financières dans un contexte de besoins de financement élevés liés à la montée en charge de son activité et notamment :

Souscription d'une ligne d'obligations convertibles en actions, partiellement convertie en actions à la date du présent communiqué : 0,7 M€

Souscription d'un prêt actionnaire, désormais entièrement converti en actions : 0,5 M€

Souscription de plusieurs tranches d'obligations remboursables en actions : 1,0 M€

Augmentation de capital réalisée en novembre 2025 (hors compensation) : 3,7 M€

Encaissement d'une subvention d'investissement : 0,5 M€

A fin décembre 2025, la trésorerie s'élevait à 1,0 M€ contre 1,7 M€ à la fin de l'année 2024, intégrant les disponibilités (0,6 M€), la valeur nette de la participation minoritaire détenue dans la société cotée DMS (0,3 M€) et les titres Cibox auto-détenus (0,1 M€).

La variation de trésorerie d'exploitation est négative de 4,7 M€ en 2025 (vs une consommation de trésorerie de 1,6 M€ en 2024), en lien avec la montée en charge du site de Revin : charges d'exploitation, besoin en fonds de roulement et notamment la constitution d'un stock tampon.

Compte-tenu des investissements de l'année (0,7 M€) et du cash-flow de financement (+4,7 M€) reflétant tant le remboursement des dettes auprès des établissement de crédit que les financements reçus, le cash-flow total sur l'année 2025 est négatif à hauteur de 0,7 M€ (vs un cash-flow total positif de 0,4 M€ en 2024).

A fin décembre 2025, la dette financière s'établit à 2,2 M€ et est essentiellement composée d'obligations remboursables en actions et d'obligations convertibles en actions (0,6 M€) et d'engagements auprès des établissements de crédit (1,6 M€). Ce niveau d'endettement est à mettre en regard d'un niveau de fonds propres de 7,1 M€ à cette même date.

Postérieurement à la clôture de l'exercice de nouveaux financements ont été obtenus:

La finalisation d'une émission obligataire via la plateforme LITA.co initiée en décembre 2025. Cette opération a été un succès avec plus de 1500 souscripteurs et un montant collecté de 1,9 M€ (montant net perçu de 1,8 M€ encaissé en février et avril 2026), proche du maximum envisagé de 2,0 M€ ; ceci dans le cadre du financement des équipements permettant à CIBOX d'accroître son intégration industrielle pour une différentiation renforcée et localisation de certains processus : peinture, cadres, pack de batteries.

Le renouvellement du programme d'obligations remboursables en actions d'un montant maximum de 2,0 M€ avec un premier tirage réalisé en février 2026 de 0,5 M€.

Enfin, le conseil d'administration du 22 avril 2026 a ratifié la prorogation de 12 mois de l'intégralité du programme d'obligations convertibles jusqu'en mars 2027, portant sur un encours de 0,3 M€.

Afin de financer ses besoins en avance de phase de la rentabilité d'exploitation ainsi que le BFR associé à la montée en cadence de l'outil industriel, CIBOX étudie l'opportunité de la mise en place de solutions de financements complémentaires.

Doublement du chiffre d'affaires au premier trimestre 2026

Au premier trimestre 2026, CIBOX enregistre une forte accélération de son activité, avec un chiffre d'affaires atteignant 3,2 M€, en hausse de +110% par rapport au T1 2025. Cette performance s'appuie notamment sur une progression marquée des volumes de vélos, avec plus de 5 600 unités vendues et livrées sur la période, soit un niveau cinq fois supérieur à celui du premier trimestre 2025.

L'activité trottinettes reste pour sa part stable, CIBOX poursuivant sa stratégie de montée en gamme en s'appuyant sur des partenariats structurants, notamment avec Alpine et Dakar, illustrée par le déploiement d'une cinquantaine de corners en grande distribution ainsi que plusieurs points de vente Alpine et concessions Renault pour son modèle YEEP.ME 100A GT Alpine.

Sur le plan industriel, la dynamique de production est également soutenue, avec plus de

12 500 vélos assemblés au cours du trimestre, dont une partie déjà expédiée, et 5 800 prêts à livrer conformément au carnet de commandes sur le segment industriel au début du T2 afin de répondre à une demande printanière soutenue. Enfin 1 500 unités sont disponibles pour alimenter les canaux de ventes directes.

Fort d'un carnet de commandes solide et d'un outil industriel dimensionné, le deuxième trimestre s'annonce bien orienté, avec une production d'ores et déjà attendue en hausse par rapport au premier trimestre. Ces perspectives très favorables confortent l'objectif de plus de 50 000 vélos à produire sur cette première année complète d'exploitation de l'usine.

Mise à disposition du rapport financier annuel 2025

Le rapport financier semestriel sera disponible dans la rubrique « Investisseurs / Documents financiers » du site Internet de la société www.ciboxcorp.com à partir du 30 avril 2026.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026 le 15 juillet 2026 après Bourse

À propos de CIBOX

Créée en 1995, CIBOX est un industriel technologique française spécialisée dans les produits de micromobilité électrique.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, CIBOX a ouvert en 2025 un site industriel en France d'une capacité maximale de 50 000 vélos. Par ailleurs, CIBOX a développé sa marque de produits ( yeep.me ).

En 2025, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 14,7 M€.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

Contacts Cibox

CIBOX

investisseurs@ciboxcorp.com Presse financière

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