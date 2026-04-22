 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CIBOX : CIBOX : Résultats annuels 2025
information fournie par Actusnews 22/04/2026 à 21:25

Résultats annuels 2025

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026

  • 2025 :
    • Un chiffre d'affaires en hausse de +50% vs 2024
    • Un EBE négatif de 2,9 M€ qui intègre les charges nécessaires à la montée en puissance de l'usine de Revin
    • Des fonds propres renforcés à 7,1 M€
  • 2026 :
    • Hausse de +110% du chiffre d'affaires au premier trimestre
    • 12 500 vélos assemblés au 1 er trimestre en ligne avec l'objectif annuel de 50 000 vélos
    • De nouveaux moyens pour financer les investissements industriels

22 avril 2026. CIBOX fabricant français de micromobilité électrique, publie ses résultats annuels au titre de l'exercice 2025 et son chiffre d'affaires au 1 er trimestre 2026.

Données en K€ 31/12/24 31/12/25
Chiffre d'affaires 9 739 14 649
Marge brute
En % 		2 227
22,9% 		3 893
26,6%
Excédent Brut d'exploitation -1 510 -2 861
Résultat d'exploitation -2 147 -3 465
Résultat financier 102 -139
Résultat exceptionnel -350 -
Résultat net -2 395 -3 604

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 22 avril 2026. Les procédures d'audit sont en cours et le rapport du commissaire aux comptes sera émis à l'issue de leur finalisation.

2025 : Une année de forte croissance portée par l'accélération des ventes au second semestre

L'année 2025 se caractérise par une forte progression des ventes, avec un chiffre d'affaires annuel atteignant 14,7 M€, en hausse de +50 % par rapport à 2024. Cette croissance repose sur une dynamique contrastée au cours de l'exercice : un premier semestre relativement modéré (+2% à 4,3 M€) dans un contexte de transition industrielle, suivi d'une nette accélération au second semestre, où les ventes ont bondi de +86% pour atteindre 10,4 M€.

Cette montée en puissance s'explique principalement par le démarrage de l'activité industrielle, ayant permis à la société d'écouler environ 24 000 vélos sur l'année. Par ailleurs, la structure des ventes évolue significativement, avec une forte contribution des vélos à assistance électrique (environ 80% du chiffre d'affaires) et un développement marqué à l'international, qui représente près de 70% des revenus annuels.

2025 apparaît donc comme une année de changement d'échelle pour CIBOX, combinant transformation industrielle et accélération commerciale.

Une phase de démarrage industriel qui a pesé sur les résultats

La marge brute s'établit à 3,9 M€ en hausse et en lien avec l'évolution du modèle industriel. Elle intègre 13,8 M€ d'achats consommés qui reflètent les approvisionnements en composants nécessaires pour assurer l'exécution des commandes.

L'Excédent Brut d'Exploitation ressort à -2,9 M€, reflétant la hausse des charges d'exploitation nécessaires pour accompagner la montée en puissance du site industriel de Revin. Les charges de personnel, y inclus personnel intérimaire, ressortent à 3,0 M€ (+76% vs 2024). Les autres achats et charges externes s'établissent à 4,1 M€, en hausse de 78% par rapport à 2024. L'exploitation a été pénalisée au second semestre 2025 par un retard de livraison de composants d'environ 6 semaines ayant fortement limité l'activité d'assemblage sur le dernier trimestre. Au regard de cet aléa, CIBOX a décidé de constituer un stock tampon de composants.

Au total, le résultat d'exploitation s'inscrit donc en perte à hauteur de -3,5 M€ contre un résultat négatif de -2,1 M€ en 2024.

Après prise en compte d'un résultat financier légèrement négatif, le résultat net atteint
-3,6 M€. Par rapport à 2024, ces niveaux traduisent une dégradation de la rentabilité à court terme, cohérente avec la stratégie de déploiement industriel et commercial, et qui ne bénéficie pas encore pleinement des effets de levier attendus.

Ainsi, malgré la forte montée en puissance de l'activité, les résultats 2025 restent impactés par un niveau de charges élevé lié au démarrage industriel et à la montée en puissance de l'usine de Revin.

Une stratégie de financement active pour accompagner le changement d'échelle

En 2025, CIBOX a poursuivi le renforcement de ses ressources financières dans un contexte de besoins de financement élevés liés à la montée en charge de son activité et notamment :

  • Souscription d'une ligne d'obligations convertibles en actions, partiellement convertie en actions à la date du présent communiqué : 0,7 M€
  • Souscription d'un prêt actionnaire, désormais entièrement converti en actions : 0,5 M€
  • Souscription de plusieurs tranches d'obligations remboursables en actions : 1,0 M€
  • Augmentation de capital réalisée en novembre 2025 (hors compensation) : 3,7 M€
  • Encaissement d'une subvention d'investissement : 0,5 M€

A fin décembre 2025, la trésorerie s'élevait à 1,0 M€ contre 1,7 M€ à la fin de l'année 2024, intégrant les disponibilités (0,6 M€), la valeur nette de la participation minoritaire détenue dans la société cotée DMS (0,3 M€) et les titres Cibox auto-détenus (0,1 M€).

La variation de trésorerie d'exploitation est négative de 4,7 M€ en 2025 (vs une consommation de trésorerie de 1,6 M€ en 2024), en lien avec la montée en charge du site de Revin : charges d'exploitation, besoin en fonds de roulement et notamment la constitution d'un stock tampon.

Compte-tenu des investissements de l'année (0,7 M€) et du cash-flow de financement (+4,7 M€) reflétant tant le remboursement des dettes auprès des établissement de crédit que les financements reçus, le cash-flow total sur l'année 2025 est négatif à hauteur de 0,7 M€ (vs un cash-flow total positif de 0,4 M€ en 2024).

A fin décembre 2025, la dette financière s'établit à 2,2 M€ et est essentiellement composée d'obligations remboursables en actions et d'obligations convertibles en actions (0,6 M€) et d'engagements auprès des établissements de crédit (1,6 M€). Ce niveau d'endettement est à mettre en regard d'un niveau de fonds propres de 7,1 M€ à cette même date.

Postérieurement à la clôture de l'exercice de nouveaux financements ont été obtenus:

  • La finalisation d'une émission obligataire via la plateforme LITA.co initiée en décembre 2025. Cette opération a été un succès avec plus de 1500 souscripteurs et un montant collecté de 1,9 M€ (montant net perçu de 1,8 M€ encaissé en février et avril 2026), proche du maximum envisagé de 2,0 M€ ; ceci dans le cadre du financement des équipements permettant à CIBOX d'accroître son intégration industrielle pour une différentiation renforcée et localisation de certains processus : peinture, cadres, pack de batteries.
  • Le renouvellement du programme d'obligations remboursables en actions d'un montant maximum de 2,0 M€ avec un premier tirage réalisé en février 2026 de 0,5 M€.

Enfin, le conseil d'administration du 22 avril 2026 a ratifié la prorogation de 12 mois de l'intégralité du programme d'obligations convertibles jusqu'en mars 2027, portant sur un encours de 0,3 M€.

Afin de financer ses besoins en avance de phase de la rentabilité d'exploitation ainsi que le BFR associé à la montée en cadence de l'outil industriel, CIBOX étudie l'opportunité de la mise en place de solutions de financements complémentaires.

Doublement du chiffre d'affaires au premier trimestre 2026

Au premier trimestre 2026, CIBOX enregistre une forte accélération de son activité, avec un chiffre d'affaires atteignant 3,2 M€, en hausse de +110% par rapport au T1 2025. Cette performance s'appuie notamment sur une progression marquée des volumes de vélos, avec plus de 5 600 unités vendues et livrées sur la période, soit un niveau cinq fois supérieur à celui du premier trimestre 2025.

L'activité trottinettes reste pour sa part stable, CIBOX poursuivant sa stratégie de montée en gamme en s'appuyant sur des partenariats structurants, notamment avec Alpine et Dakar, illustrée par le déploiement d'une cinquantaine de corners en grande distribution ainsi que plusieurs points de vente Alpine et concessions Renault pour son modèle YEEP.ME 100A GT Alpine.

Sur le plan industriel, la dynamique de production est également soutenue, avec plus de
12 500 vélos assemblés au cours du trimestre, dont une partie déjà expédiée, et 5 800 prêts à livrer conformément au carnet de commandes sur le segment industriel au début du T2 afin de répondre à une demande printanière soutenue. Enfin 1 500 unités sont disponibles pour alimenter les canaux de ventes directes.

Fort d'un carnet de commandes solide et d'un outil industriel dimensionné, le deuxième trimestre s'annonce bien orienté, avec une production d'ores et déjà attendue en hausse par rapport au premier trimestre. Ces perspectives très favorables confortent l'objectif de plus de 50 000 vélos à produire sur cette première année complète d'exploitation de l'usine.

Mise à disposition du rapport financier annuel 2025

Le rapport financier semestriel sera disponible dans la rubrique « Investisseurs / Documents financiers » du site Internet de la société www.ciboxcorp.com à partir du 30 avril 2026.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026 le 15 juillet 2026 après Bourse

À propos de CIBOX

Créée en 1995, CIBOX est un industriel technologique française spécialisée dans les produits de micromobilité électrique.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, CIBOX a ouvert en 2025 un site industriel en France d'une capacité maximale de 50 000 vélos. Par ailleurs, CIBOX a développé sa marque de produits ( yeep.me ).

En 2025, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 14,7 M€.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

Contacts Cibox

CIBOX
investisseurs@ciboxcorp.com 		Presse financière
Jennifer Jullia
jennifer.jullia@seitosei-actifin.com
Tel. +33 1 56 88 11 14 		Relations Investisseurs
Foucauld Charavay
foucauld.charavay@seitosei-actifin.com
+33 6 37 83 33 19

Retrouvez toutes les informations sur : www.ciboxcorp.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mplpY5qalZednmxylpuYbWNjmJhmlmHFlpKbxGKaYsuaZ3JiymhhacfGZnJonGpm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Information sur chiffre d'affaires annuel

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97750-cp_cibox-ra2025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

CIBOX INTER ACTIVE
0,0129 EUR Euronext Paris +1,57%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York, le 18 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street en forme, l'optimisme règne
    information fournie par AFP 22.04.2026 22:39 

    La Bourse de New York a terminé en nette hausse mercredi, portée par l'optimisme lié au prolongement du cessez-le-feu au Moyen-Orient et à de nouveaux résultats d'entreprises qui ont réjoui les investisseurs. Le Nasdaq a pris 1,64% et le S&P 500 a gagné 1,05%, ... Lire la suite

  • Tesla vs BYD (Crédit: / Adobe Stock)
    Tesla affiche des résultats contrastés au premier trimestre
    information fournie par Zonebourse 22.04.2026 22:28 

    Tesla a publié des résultats mitigés pour le premier trimestre, avec un bénéfice supérieur aux attentes mais un chiffre d'affaires en deçà des prévisions. Le groupe a enregistré un bénéfice ajusté de 41 cents par action, dépassant les 37 cents anticipés par les ... Lire la suite

  • David Amiel à Paris, le 4 novembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Carburants: les aides coûteront 180 millions d'euros en mai, estime le gouvernement
    information fournie par AFP 22.04.2026 22:25 

    Le coût des nouvelles aides sur le carburant et du prolongement de certaines mesures de soutien coûtera 180 millions d'euros en mai, après 150 millions d'euros en avril, a indiqué mercredi le ministre des Comptes publics, David Amiel. Le Premier ministre, Sébastien ... Lire la suite

  • Portrait du caporal-chef Anicet Girardin du 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Suippes, décédé le 22 avril 2026 après avoir été grièvement blessé au Liban par des combattants du Hezbollah ( @EmmanuelMacron (X account of France's President Emmanuel Macron) / - )
    Liban: un deuxième soldat français meurt après une embuscade attribuée au Hezbollah
    information fournie par AFP 22.04.2026 21:47 

    Un deuxième militaire français de la mission de l'ONU au Liban, Anicet Girardin, est mort mercredi, après avoir été grièvement blessé dans une embuscade attribuée au Hezbollah. C'est dans cette embuscade qu'un autre soldat français, l'adjudant Florian Montorio, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank