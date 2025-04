CIBOX : Cibox : Résultats Annuels 2024 et Chiffre d'affaires T1 2025

Résultats Annuels 2024 et Chiffre d'affaires T1 2025

Doublement du chiffre d'affaires en 2024 avec une forte dynamique au second semestre

Une perte d'exploitation dans un contexte de montée en charge de Revin

Une bonne dynamique engagée en 2025 : +15% au premier trimestre

Production démarrée début avril sur le site définitif de Revin

2025 : vers un nouvel exercice de croissance

23 avril 2025. CIBOX expert français de la micro-mobilité électrique, publie ses résultats annuels au titre de l'exercice 2024.

Données en K€ 31/12/24 31/12/23 Chiffre d'affaires 9 739 4 759 Marge brute [1]

En % 2 227

22,9% 959 [2]

20,2% 2 Excédent Brut d'exploitation -1 510 -1 839 Résultat d'exploitation -2 147 -1 995 Résultat financier 102 -522 Résultat exceptionnel -350 -162 Résultat net -2 395 -2 679

Une année 2024 marquée par la bonne reprise de l'activité, doublement du chiffre d'affaires

Comme annoncé dans le communiqué du 14 janvier 2025, le chiffre d'affaires en 2024, atteint 9,8 M€, multiplié par plus de deux par rapport à 2023. Cette croissance s'est fortement accélérée au second semestre 2024 avec une progression de +143% sur cette période en comparaison au second semestre 2023.

Malgré un contexte économique compliqué et les efforts liés à la mise en service du site définitif de Revin, CIBOX a su tirer parti des premiers bénéfices de sa stratégie commerciale avec :

Le développement de sa marque YEEP.ME offrant simplicité , durabilité et accessibilité à ses utilisateurs. En 2024, les ventes de produits à marques ont représenté 68% des ventes totales de l'année ;

, et à ses utilisateurs. En 2024, les ventes de produits à marques ont représenté 68% des ventes totales de l'année ; Le renforcement de la pénétration sur les canaux digitaux (site YEEP.ME et Market Places) qui concentre 40% du chiffre d'affaires de l'exercice (vs 15% en 2023) dont ¼ réalisées à l'international.

(site YEEP.ME et Market Places) qui concentre 40% du chiffre d'affaires de l'exercice (vs 15% en 2023) dont ¼ réalisées à l'international. L'extension des référencements sur les réseaux physiques avec la grande distribution qui représente 50% des ventes de l'année (vs 65% en 2023). Le partenariat avec le grossiste Mobility a été un élément clé dans le développement de ce canal qui permet aujourd'hui à la marque YEEP.ME d'être présente dans de nombreux magasins indépendants parmi les grandes enseignes (Leclerc, Intermarché, U).

Au cours de l'année 2024, CIBOX a vendu environ 25 000 équipements de micro-mobilité en dont 50% de vélos, 40% de trottinettes et 10% d'accessoires et services. La part des ventes à l'international représente 20% de l'activité totale de l'année.

Réduction des pertes dans un contexte de transformation industrielle

La reprise de l'activité et la poursuite d'une stricte discipline de gestion s'inscrivent positivent dans les résultats malgré les investissements importants engagés pour préparer la mise en service du site de Revin.

La marge brute atteint 2,2 M€ contre 1,0 M€ à la même période en 2023. Elle représente 22,9% du chiffre d'affaires soit un taux de marge en progression de +2,7 points par rapport à l'année précédente.

Les autres achats et charges externes affichent une hausse de l'ordre de 32% vs 2023 pour atteindre 2,3 M€ en 2024. Cette hausse provient notamment de coûts liés à l'activité industrielle de Revin et de coûts non récurrents.

Les charges de personnel ont également logiquement augmenté. Elles atteignent 1,4 M€ en hausse de 38% par rapport à l'année 2023. CIBOX a procédé au recrutement et à la formation de collaborateurs sur son site ardennais afin de sécuriser l'exécution des premières commandes. Au total, l'effectif à fin décembre 2024 s'établissait à 32 collaborateurs contre 20 à fin décembre 2023.

L'excédent brut d'exploitation est toujours négatif mais en amélioration par rapport à 2023. Il ressort à -1,5 M€ (contre une perte de 1,8 M€ en 2023).

Le résultat d'exploitation intègre une dépréciation des stocks à hauteur de 353 K€. Cette dépréciation a été déterminée dans un contexte de déploiement des nouvelles générations de produits de mobilité, de l'arrêt de la commercialisation de l'activité de stockage et des anciennes générations de trottinettes électriques.

Au total, la perte d'exploitation atteint 2,1 M€ en 2024 (vs 2,0 M€ en 2023).

Dans le cadre de l'application des règles comptables et du principe de prudence, le résultat exceptionnel intègre une provision de 347 K€ liées aux tarifications douanières applicables sur certains composants importés d'Asie.

Malgré ces éléments, et après prise en compte du résultat financier et du résultat exceptionnel, la perte nette comptable est en baisse de 11% par rapport à l'année 2023. Elle s'élève à 2,4 M€.

Une situation financière renforcée au premier trimestre 2025

A fin décembre 2024, la trésorerie s'élevait à 1,7 M€ contre 1,3 M€ à la fin de l'année 2023, intégrant les disponibilités (1,2 M€), la valeur nette de la participation minoritaire détenue dans la société cotée DMS (0,2 M€) et les titres Cibox auto-détenus (0,2 M€).

La variation de trésorerie d'exploitation est négative de 1,6 M€ sur l'année 2024 (vs 1,0 M€ sur l'année 2023). Les investissements se sont élevés à 1,1 M€ en 2024 (vs 0,9 M€ en 2023) et renvoient en grande partie au projet industriel de Revin. Compte-tenu d'apports en financement de 3,1 M€ comprenant notamment 1 M€ de souscription à des obligations remboursables en actions et 1,7 M€ de financements court terme (contrat d'affacturage et autres lignes court terme), le cash-flow total sur l'année 2024 est positif à hauteur de 0,4 M€ (vs une consommation totale de trésorerie de 2,1 M€ sur l'année 2023).

A fin décembre 2024, la dette financière s'établit à 3,8 M€ et est essentiellement composée d'obligations remboursables en actions (0,6 M€) et d'autres engagements auprès des établissements de crédit (3,2 M€), et notamment d'un contrat d'affacturage et d'un prêt garanti par l'Etat.

Afin d'accompagner la reprise de l'activité et le besoin en fonds de roulement associé et de soutenir la montée en puissance du site de Revin, CIBOX a émis pour 1,5 M€ d'obligations remboursables en actions auprès de la Société IRIS depuis octobre 2024 et au jour de ce communiqué. La première tranche d'obligations remboursables en actions liées à ce contrat, pour un montant de 1 M€, a été totalement remboursée à ce jour. Une seconde tranche de 500 K€ a été émise en mars 2025.

Par ailleurs, CIBOX a annoncé le 27 mars 2025 le soutien financier de l'un de ses actionnaires du concert sous forme d'obligations convertibles en actions pour un montant de 750 K€ d'une maturité de 12 mois. Pour rappel, l'option d'un remboursement en numéraire est privilégiée par la Société et le souscripteur.

Poursuite de la bonne dynamique commerciale : des ventes en hausse de +15% au 1 er trimestre 2025

CIBOX conforte la bonne dynamique commerciale engagée en 2024 avec un premier trimestre en croissance soutenue. Sur la période, les ventes ont augmenté de +15% par rapport au 1er trimestre 2024, elles atteignent 1,5 M€. Sur le DIGITAL (Market Place et DtoC), les ventes sont en hausse 20% et représentent 40% de l'activité. Cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle s'inscrit dans un contexte d'absence d'activité industrielle suite au déménagement qui a été effectif le 1 er avril 2025.

2025 : Vers un nouvel exercice de croissance

CIBOX va concentrer ses efforts en 2025 à la bonne mise en service de son site définitif de Revin. Depuis avril 2025, 30 collaborateurs assurent l'assemblage complet, le montage des roues et la programmation de la partie électronique des produits. A date, cet outil industriel dispose d'une capacité de production de 200 vélos électriques par jour. Une seconde ligne d'assemblage, prévue au second trimestre 2025, portera cette capacité à 600 vélos électriques par jour. CIBOX est donc désormais prêt à accélérer sa stratégie de prise de parts de marché à l'échelle européenne fort de capacités de production renforcées et compétitives.

L'entreprise a démarré sa production avec des nouveaux partenaires de taille significative et a entamé des discussions à divers stades d'avancement avec plusieurs acteurs clés du marché, permettant ainsi d'assurer la montée en puissance du site et de franchir de nouveaux paliers d'activité.

A la vue de ces éléments et malgré la prudence imposée par le contexte économique actuel, CIBOX est pleinement confiant dans sa capacité à réaliser un nouvel exercice de croissance en 2025.

Mise à disposition du rapport financier annuel 2024

Le rapport financier annuel sera disponible dans la rubrique « Investisseurs / Documents financiers » du site Internet de la société www.ciboxcorp.com à partir du 30 avril 2025.

Retrouvez toutes les informations sur : www.ciboxcorp.com

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me ).

En 2024, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 9,8 M€.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

Contacts

CIBOX

investisseurs@ciboxcorp.com Presse financière

Michaël Scholze

Michael.scholze@seitosei-actifin.com

Tel. +33 1 56 88 11 14 Relations Investisseurs

Foucauld Charavay

foucauld.charavay@seitosei-actifin.com

+33 6 37 83 33 19

[1] Marge brute = chiffre d'affaires – coût des ventes (achats consommés + variation de stocks + droits de douane + transport sur achat + commissions de distribution)

[2] La marge brute 2023 a été retraitée des commissions de distribution, précédemment présentées en dehors de la marge brute. La marge brute publiée précédemment selon l'ancienne définition s'élevait à 1 022 K€ (21,5% du chiffre d'affaires).