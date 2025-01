CIBOX : Cibox : Doublement du chiffre d'affaires en 2024

Cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle s'inscrit dans un contexte économique toujours tendu (pouvoir d'achat, incertitudes politiques…) et que la montée en charge de la nouvelle activité de production de vélo à assistance électrique ne pourra se faire significativement qu'à compter de 2025 avec l'ouverture de l'usine dans le bâtiment définitif.

Sur l'année 2024, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 9,8 M€ soit une hausse de +104% par rapport à l'année 2023. Sur le second semestre CIBOX a enregistré un taux de croissance de son chiffre d'affaires de +104% (vs +67% au S1 2024).

Sur l'ensemble de l'année les vélos représentent 50% du CA, les trottinettes électriques 40%, 10% pour les accessoires et services.

CIBOX a ainsi commercialisé environ 25.000 produits de micro-mobilité électrique (moins de 10.000 en 2023). La part de ces ventes à l'international a progressé de 40% et représentent désormais 10% de l'activité totale de l'année ; et près de 20% si on y rajoute les ventes sur le canal DIGITAL effectuées hors de France.

Revin : transfert de la production sur le bâtiment définitif à compter du 1er trimestre 2025

L'entreprise est satisfaite du démarrage de sa production sur son site provisoire de Revin. Comme annoncé le 19 septembre 2024, les 30 collaborateurs déjà sur place réalisent l'assemblage complet, le montage de roues et la configuration de la partie électronique. CIBOX continuera en 2025 de concentrer ses efforts sur la formation de ses équipes et leur montée en compétences pour accompagner la montée en charge des volumes de production.

Tout en continuant à produire sur le site provisoire, la Société peut d'ores et déjà commencer l'installation des équipements et matériels sur son site définitif de Revin qui a été mis à sa disposition le 13 janvier 2025. Cette transition aura lieu tout au long du 1 er trimestre 2025 dans le but d'opérer sur ce nouveau site à compter du 2 ème trimestre 2025. A terme, le site permettra à la Société d'accueillir également les machines dédiées à la fabrication des cadres et des lignes de peinture associées.

CIBOX sera ainsi prêt à changer de dimension grâce à des capacités de production démultipliées permettant d'adresser les besoins de micro-mobilité verte des grands marchés européens.