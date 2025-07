CIBOX : Cibox : Chiffre d'affaires du premier semestre 2025

Chiffre d'affaires du premier semestre 2025

Une activité en légère croissance

Montée en puissance du site de Revin : plus de 20 000 vélos produits dès 2025

De nouvelles gammes de vélos pour continuer à développer les ventes YEEP.ME sur le digital

16 juillet 2025. CIBOX expert français de la micro-mobilité électrique, publie son chiffre d'affaires pour le premier semestre 2025

Données en M€

(Chiffres non audités) 2024 2025 Variation 1 er trimestre 1,3 1,5 +15% 2 ème trimestre 2,9 2,8 -3% Total 4,2 4,3 +2%

Migration de l'activité industrielle à Revin

Sur le premier semestre 2025, CIBOX enregistre un chiffre d'affaires de 4,3 M€ soit une hausse de +2% par rapport au premier semestre 2024.

Au deuxième trimestre, les ventes sont stables à 2,8 M€. Au-delà d'une base de comparaison favorable (le 2 ème trimestre 2024 avait été historiquement haut pour CIBOX avec un chiffre d'affaires de 2,9 M€ et un taux de croissance de +71%), la Société a opéré une stratégie de réappropriation de ses ventes via ses canaux digitaux. Ce canal, qui a surperformé sur la période en comparaison à la distribution, apporte de nombreux bénéfices tels qu'une relation directe avec les utilisateurs. Ce lien direct permet à CIBOX de mieux s'adapter à la demande, en permettant à CIBOX de réaliser un meilleur pilotage de ses ventes notamment en termes de prix et de stocks.

Par ailleurs, le contexte géopolitique contrasté au Moyen-Orient a impacté la production de CIBOX. La réception de commandes de composants, attendue sur juin, a ainsi été retardée suite à des délais de transport maritimes rallongés et à des congestions de certains ports.

Enfin CIBOX a également concentré ses efforts à la bonne mise en service de son site industriel de Revin créant un impact temporaire sur sa dynamique commerciale. Pour rappel, l'assemblage des vélos de CIBOX sur ce site a démarré le 7 avril avec une montée en puissance progressive des capacités de production tout au long du trimestre. Ces premières productions de vélos ont permis de constituer des stocks nécessaires aux ventes attendues cet été.

Sur ce premier semestre 2025, CIBOX a maintenu le cap dans sa stratégie commerciale de plus en plus tournée vers l'international avec :

Le développement de sa marque YEEP.ME offrant simplicité , durabilité et accessibilité à ses utilisateurs. Au premier semestre, les ventes de ces produits ont représenté 59% des ventes totales de produits et accessoires de la période;

, et à ses utilisateurs. Au premier semestre, les ventes de ces produits ont représenté 59% des ventes totales de produits et accessoires de la période; Une bonne dynamique commerciale sur les canaux digitaux (site YEEP.ME et Market Places) avec des ventes qui ont augmenté de +24% (vs S1 2024). Les ventes sur le digital concentrent 67% du chiffre d'affaires du semestre (vs 49% au S1 2024).

Au total (Digital et BtoB) les ventes ont été tirées par l'international qui représente plus de 40% du chiffre d'affaires du semestre.

Le semestre a également été logiquement marqué par la hausse de la contribution des ventes de vélo dans l'activité totale. Elles représentent désormais 67% du chiffre d'affaires du semestre contre 49% sur la même période de 2024. Les trottinettes électriques ont représenté 21% des ventes (vs 38% au S1 2024). Le reste de l'activité est constitué de la vente d'accessoires et de services.

Revin : un démarrage réussi et une montée en puissance programmée

CIBOX est pleinement satisfaite du bon démarrage de sa production sur son site définitif de Revin. Plus de 2 000 vélos ont déjà été assemblés sur le 2 ème trimestre.

Comme annoncé et afin de préparer sa montée en puissance commerciale, CIBOX a installé sa seconde ligne d'assemblage portant aujourd'hui la capacité maximale de son site industriel à 600 vélos à assistance électrique par jour.

Après ce démarrage au 2 ème trimestre, l'entreprise s'organise pour une accélération de sa production. Elle cible ainsi d'atteindre 2 000 à 3 000 vélos par mois sur le 3 ème trimestre ; et 3 000 à 5 000 par mois au 4 ème trimestre.

Au regard de ces enjeux, Georges Lebre (Président Directeur Général de CIBOX) déclare : « Au cours des prochains mois, outre le recrutement et la formation, les enjeux commerciaux de CIBOX porteront aussi sur la qualité des approvisionnements et la fiabilité de la logistique. Depuis ce début d'année 2025, et avec l'ouverture de l'usine en Avril, la dynamique client est positive, et nous permet d'envisager de produire plus de 20 000 vélos pour la première année d'exploitation du site de Revin. ».

Renouvellement et élargissement des gammes pour couvrir l'ensemble de la demande du marché

Sur 2025, l'objectif de CIBOX est le renouvellement et l'élargissement de ses gammes de produits afin de renforcer sa prise de parts de marché.

Sur les trottinettes, dans une volonté de montée en gamme sur ce segment, CIBOX prévoit la commercialisation de 3 nouveaux modèles d'ici à la fin de l'année :

La trottinette urbaine performante 100A GT en co-branding avec Alpine

Le renouvellement des modèles co-brandés avec Dakar commercialisés en 2024 avec de nouvelles trottinettes de type SUV équipées de roues de 11''.

Des trottinettes urbaines équipées de roues de 12'' avec un lancement prévu au cours du mois de juillet.

Sur les vélos , CIBOX a lancé deux nouveaux modèles assemblés sur son site de Revin et bénéficiant au-delà de leur identité « Assemblés en France », d'un positionnement prix aujourd'hui particulièrement attractif.

Sur la deuxième partie de l'année, trois nouvelles gammes seront lancées :

Une gamme moderne au design affirmé avec des modèles Cargo Longtail au mois d'août et Shortail en octobre. Le Longtail YEEP.ME DAYA CARGO 2 sera équipé des batteries de 1 200Wh, parmi les plus puissantes du marché.

Le shortail YEEP.ME DAY COMPACT sera la grande nouveauté de la fin d'année, il sera pourvu d'une boite de vitesse automatique, poussant encore plus loin la facilité d'utilisation et un entretien limité.

Le shortail YEEP.ME DAY COMPACT sera la grande nouveauté de la fin d'année, il sera pourvu d'une boite de vitesse automatique, poussant encore plus loin la facilité d'utilisation et un entretien limité. Une gamme YEEP.ME au design vintage de type « Hollandais » avec des finitions premium

Une gamme de produits au design classique qui s'appuiera sur un modèle CIBOX déjà reconnu agrémenté de nouveaux équipements qui renforceront ses performances (freins hydrauliques, moteur central 80Nm, …).

Avec ces nouveaux produits et sa propre gamme de composants électroniques, CIBOX sera en capacité de couvrir l'ensemble des besoins du marché à la fois au travers de sa marque YEEP.ME et pour le compte de marques Distributeur ou tierces du marché offrant de nouveaux leviers de croissance.

Lancement d'un club des actionnaires

Au second semestre CIBOX lancera son club des actionnaires. Ouvert à tous les détenteurs d'une action et plus, ce club aura pour but de renforcer la proximité avec les actionnaires en les associant notamment à des visites de site ou à des échanges exclusifs avec les dirigeants.

Tous les communiqués de presse de Cibox sont disponibles sur le site internet de la société www.ciboxcorp.com/corporate , dans la rubrique Documents Financiers.

Prochain rendez-vous : Résultats du premier semestre 2025 et chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025 le 15 octobre 2025 après Bourse

Retrouvez toutes les informations sur : www.ciboxcorp.com

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me ).

En 2024, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 9,8 M€.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

