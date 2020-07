CIBOX : Chiffre d'affaires second trimestre 2020

. HAUSSE DE 36% DU CA TRIMESTRIEL PAR RAPPORT A 2019

. ACTIVITE MOBILITE : PLUS DE 80% DES VENTES DU 1ER SEMESTRE 2020

. CA 1ER SEMESTRE 2020 SUPERIEUR AU CA ANNUEL 2019 (12 MOIS)

En K€ 2020 2019 Variation Variation cumul T1 4 419 1 193 +270% T2 2 826 2 077 +36% +122% T3 2 006 T4 1 748 Total 7 245 * 7 024

(*données non auditées)

Chiffre d'affaires du 2nd trimestre 2020 : 2 826 milliers d'euros

Le chiffre d'affaires du second trimestre 2020 s'élève à 2 826 milliers d'euros, contre un chiffre d'affaires de 2 077 milliers d'euros au 2nd trimestre 2019, soit une hausse de 36% sur le trimestre et une hausse cumulée de 121% sur le semestre. Cette progression des ventes provient essentiellement du développement de l'activité de mobilité.

En complément d'une accélération des ventes de trottinettes électriques en France, qui permet à l'entreprise de compter désormais parmi les leaders du marché, CIBOX a signé et livré ses premiers contrats en Russie et en Italie.

Les solutions de mobilité douce, en particulier les vélos et trottinettes électriques, connaissent un fort attrait pour les déplacements personnels. L'entreprise poursuit son plan et les investissements mais se doit de rester agile et vigilante quant aux effets d'une éventuelle reprise de la crise sanitaire.

Afin de sécuriser sa trésorerie dans un contexte incertain, CIBOX a mis en place un prêt garanti par l'État à hauteur de 1700 K€ en avril 2020.

Perspectives 2020

Le marché de la trottinette électrique est en très forte croissance, avec une progression en volume de 105% en 2019 (478 900 unités vendues)1. Sur ce marché, Cibox entend jouer un rôle majeur, via la commercialisation de trottinettes et de vélos électriques sous ses marques Scooty et yeep.me.

A la date du présent communiqué, le carnet de commande et les discussions commerciales en cours permettent de confirmer l'objectif de doublement du chiffre d'affaires de l'activité mobilité en 2020.

Les priorités sont :

A court terme : continuer à renforcer la marque yeep.me tant au niveau produit, communication et réseau de points de vente et service. Ainsi, l'entreprise : Ouvrira un premier magasin Yeep.me - showroom (Paris République) en septembre 2020 ; Se donne l'objectif de doubler le référencement de revendeurs spécialistes de la mobilité d'ici à la fin d'année et d'initier un référencement auprès des deux plus grandes enseignes multi-spécialistes ; Continue son développement à l'international. Après le démarrage en Russie et Italie au premier semestre 2020, l'entreprise envisage des débouchés commerciaux dans de nouveaux pays ; Lancera entre la rentrée 2020 et le début 2021 plusieurs nouveautés : deux références de vélos urbains ainsi que quatre nouvelles trottinettes complétant ainsi la gamme de trottinettes avec des références allant de 399 € à 1299 € (prix public TTC) ; Envisage les premières livraisons de trottinettes en location aux entreprises avec le service me 2 .

tant au niveau produit, communication et réseau de points de vente et service. Ainsi, l'entreprise : A moyen terme, l'entreprise travaille sur la conception de nouveaux formats de produits de mobilité électrique ainsi qu'à une extension de services BtoB / BtoC.

Prochaine communication

Résultats du premier semestre 2020 - 24 septembre 2020 après Bourse

À propos de Cibox Inter@ctive

Créée en 1995, Cibox Inter@ctive est une entreprise française spécialisée dans les produits électroniques.

Au cours des années, la Société a acquis une grande expérience en matière de conception et développement, et elle propose à ce jour une large gamme de produits innovants. L'essentiel de son chiffre d'affaires est réalisé auprès de la distribution spécialisée, généraliste et « pure players » du e-commerce.

Spécialisée dans le design et la conception de produits technologiques conviviaux sur différents marchés, Cibox entend jouer un rôle moteur dans la révolution initiée de la mobilité urbaine.

Yeep.me, Scooty et Cibox sont des marques déposées de Cibox Inter@ctive.

Cotation : Euronext Paris, Compartiment C

Code ISIN : FR 0000054322 - CIB

Relation Investisseurs investisseurs@ciboxcorp.com

1 Baromètre 2019 Fédération FP2M / Smart Mobility Lab du 29 avril 2020