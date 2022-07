CIBOX : chiffre d'affaires du premier semestre 2022

Chiffre d'affaires de 4,6 M€ au 1 er semestre 2022

dans un contexte de pénurie de composants

Chiffre d'affaires Mobilité stable (-1% vs 1 er semestre 2021) malgré des difficultés persistantes sur le transport et l'approvisionnement en composants

Activité Mobilité : 98% des ventes du semestre

Progression des ventes de Vélos à Assistance Électrique (34% du chiffre d'affaires du semestre vs 10% au S1 2021)

Un second semestre attendu en hausse par rapport au 1 er semestre 2022

21 juillet 2022. CIBOX, entreprise française d'électronique grand public experte de la mobilité électrique, annonce son chiffre d'affaires non audité du 1 er semestre 2022.

Données en K€ S1 2021 S1 2022 Variation Chiffre d'affaires 5 850 4 565 -22%

Analyse de l'activité

Le chiffre d'affaires non audité enregistré par CIBOX au 1 er semestre 2022 s'élève à 4,6 M€, contre 5,9 M€ au 1 er semestre 2021. Au même titre qu'en 2021, ce niveau de revenus reste conforme à la projection de l'activité sur l'année 2022 avec un second semestre attendu plus fort que le premier.

Malgré un contexte toujours marqué par une pénurie mondiale en composants électroniques, qui affecte particulièrement l'entreprise cette année, CIBOX a été en mesure de stabiliser son activité mobilité du semestre qui ressort en légère baisse de 1% par rapport au premier semestre 2021.

Les difficultés d'approvisionnement ont généré un retard de 3 à 4 mois dans le lancement des nouvelles gammes.

Cibox s'est ainsi très fortement recentrée sur la mobilité, avec des ventes dans l'activité stockage qui ont représenté 2% du chiffre d'affaires semestriel.

Le rééquilibrage précédemment annoncé de l'activité mobilité entre trottinettes électriques d'une part et VAE d'autre part se poursuit, les VAE ayant représenté 34% des ventes du semestre écoulé.

Perspectives

Aux contraintes liées aux approvisionnements et au transport se sont ajoutées depuis février des enjeux de pouvoir d'achat avec un ralentissement en matière de consommation. Les ménages sont touchés par l'inflation, et certains achats d'équipement font l'objet d'arbitrages et sont différés. Pour autant, les intentions d'achat en matière de mobilité restent d'actualité pour les prochains mois.

Même si le portefeuille de commandes du 2 ème semestre 2022 est supérieur à celui du premier semestre, l'année 2022 sera une année difficile pour l'entreprise en matière d'activité. Les décisions de pilotage ont été prises pour s'adapter à la situation et se préparer à la transition en vue de la préparation pour 2024.

Ainsi certaines activités seront réduites ou mises en pause telles que la location de solutions de mobilité aux entreprises yeep.me SHARE nécessitant des efforts et investissements continus et soutenus.

La priorité de l'entreprise porte ainsi sur la commercialisation des nouveaux produits arrivant désormais en fin de période estivale pour une commercialisation en 2022 (rentrée et Noël) et surtout en 2023.

« Les ventes prévues et non réalisées ces derniers mois à cause des retards sont perdues. Pour autant, nous restons confiants quant à la transition qui s'opère en France en matière de mobilité et nous devons garder le cap de notre stratégie basée sur l'innovation produit, et une compétitivité grâce à l'intégration industrielle.

Pour développer une croissance forte et continue, nous devons revoir notre façon de travailler. Notre avenir s'inscrit par de la production en masse et par conséquent nos ventes à l'international. Nous allons donc réajuster nos priorités et notre politique commerciale afin de favoriser les projets à volume. Nous préparons d'ores et déjà l'ouverture du site industriel à Revin en France, prévue en 2024 : équipes, processus industriels, investissements en équipements.

Les challenges rencontrés ces 12 derniers mois, tant à la fabrication qu'à l'approvisionnement, et notamment lors du lancement de nos nouveautés, renforcent l'importance pour CIBOX de se doter de son outil industriel et de renforcer ses équipes de développement produit.

Notre projet industriel sur Revin suscite un fort intérêt auprès de nos clients et prospects. Nous avons initié les discussions avec plusieurs clients quant à la fabrication en volume de vélos électriques dès 2024 en France. Plus que jamais l'usine et notre innovation produit sont les catalyseurs de la croissance de CIBOX. »

Georges Lebre, PDG de Cibox

Prochain rendez-vous : Résultats du 1 er semestre 2022, le 22 septembre 2022,

après Bourse

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits innovants dédiés à la micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses propres marques de produits (Scooty et yeep.me ) et un service de location dédié aux entreprises ( yeep.me SHARE ).

Cibox propose également des produits électroniques de stockage et de téléphonie mobile et des solutions d'accompagnement projet sur-mesure pour les grandes enseignes de distribution.

En 2021, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 16,0 M€, en croissance de +11%.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext à Paris (CIB - FR0000054322). Elle est éligible PEA, au PEA-PME et au SRD long seulement.

