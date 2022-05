CIBOX : Assemblée Générale Mixte du 16 juin 2022 - Avis de réunion valant avis de convocation

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire

du 16 juin 2022

Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, le Jeudi 16 Juin 2022 à 10h00 , à l'adresse suivante : WOJO – 18, boulevard Malesherbes – 75008 PARIS .

L'avis de réunion valant avis de convocation, publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 11 mai 2022, contient l'ordre du jour, les projets de résolution ainsi que les principales modalités de participation et de vote à l'assemblée.

L'avis de réunion avec l'intégralité du texte des résolutions est disponible sur le site Internet de la société : http : // www.ciboxcorp.com .

Les documents relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Les actionnaires de CIBOX Inter@ctive pourront se procurer les documents prévus aux articles R 225-81 et R225-83 du Code du commerce par simple demande adressée à :

CIBOX Inter@ctive – A l'attention de Chantal TIBAUT

17, allée Jean-Baptiste Preux à Alfortville (94140)

ou par e-mail à l'adresse électronique suivante : agmandats@ciboxcorp.com .

Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenu par l'intermédiaire habilité.

Si cette Assemblée ne pouvait valablement délibérer, faute de quorum requis, les actionnaires seraient à nouveau convoqués, à l'effet de délibérer sur le même ordre du jour, le jeudi 30 juin 2022 à 10h, dans les bureaux de Wojo sis 18, boulevard Malesherbes – 75008 Paris.

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits innovants dédiés à la micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses propres marques de produits (Scooty et yeep.me) et un service de location dédié aux entreprises (yeep.me SHARE).

Cibox propose également des produits électroniques de stockage et de téléphonie mobile et des solutions d'accompagnement projet sur-mesure pour les grandes enseignes de distribution.

En 2021, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 16,0 M€, en croissance de +10%.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext à Paris (CIB - FR0000054322). Elle est éligible PEA, au PEA-PME et au SRD long seulement.



Contact

Relations Investisseurs investisseurs@ciboxcorp.com

