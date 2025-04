CIBOX : Alpine et Cibox annoncent la co-création d'une gamme de trottinettes électriques

Alpine et cibox annoncent la co-création d'une gamme de trottinettes électriques

29/04/2025

Alpine et Cibox, expert français de la micromobilité électrique, annoncent la signature d'un partenariat via la marque de trottinettes électriques Yeep.me.

Ce partenariat, signé pour 3 ans, porte sur le développement d'une gamme de trottinettes électriques « Performance » en co-branding avec une mise sur le marché programmée dès l'été 2025 .

En 2025, Yeep.me et Alpine s'associent pour le développement d'une gamme de trottinettes électriques co-brandée qui sera vendue via les canaux de distribution de la marque Yeep.me ainsi que dans les Alpine Stores à terme. Ce partenariat d'une durée de 3 ans permettra le développement d'une gamme de trottinettes électriques dont les modèles feront écho à la marque Alpine quant à leur sportivité, performance et agilité tout en combinant exigences technologiques de durabilité et d'adaptabilité.

La trottinette Alpine 100A GT powered by Yeep.me , commercialisée à l'été 2025, fait référence à la citadine sportive A290, élue voiture de l'année en 2025 par le jury Car of the Year. Suivront la commercialisation d'autres trottinettes sport et hyper sport, en référence, notamment à l'A390, le sport fastback de la marque.

La trottinette Alpine 100A GT powered by Yeep.me sera lancée au prix de 599€ TTC, avec une garantie de 5 ans. Et dotée de spécifications uniques :

- Sportivité : un design racing avec un carénage spécifique Alpine ainsi qu'un feu LED de jour en croix comme sur l'A290.

- Agilité : un cadre rigide associé à un fourche télescopique pour se faufiler en ville avec contrôle et précision.

- Performance : un moteur pouvant atteindre 1200W de puissance instantanée ainsi qu'une batterie longue durée pour une autonomie de plus de 50 km.

- Sécurité : un système de double frein à disque performant, un système de 4 clignotants LED.

- Interactivité et évolutivité : le contrôleur intelligent connecté à l'application permet de sécuriser le produit, de le contrôler à distance, tout en bénéficiant de la possibilité de le mettre à jour afin de bénéficier en permanence de la meilleure expérience.

- Durabilité : un châssis tubulaire en acier, une étanchéité aux normes IPX6, ainsi que des connecteurs et des modules interchangeables pour faciliter l'entretien.

« Nous sommes très heureux chez Alpine de signer une gamme de trottinettes électriques avec Yeep.me pour se développer dans une nouvelle forme de mobilité urbaine, complémentaire à notre Dream Garage 100 % électrique. Cette première trottinette fait écho à notre citadine sportive, l'A290, et peut se raccorder directement à elle pour se recharger. Elle peut parfaitement s'inscrire en complément d'achat pour ceux qui le souhaitent, c'est tout le sens de cette collaboration. » déclare Antonino Labate, D irecteur des ventes, du marketing et de l'expérience client chez Alpine .

« Nous sommes très fiers de signer ce partenariat avec cette marque française historique, attachante et innovante. Les voitures Alpine sont reconnues pour leurs performances et leur agilité. Plus récemment, Alpine s'est positionnée sur le marché des véhicules électriques avec des ambitions fortes. L'association de notre marque à Alpine constitue un moyen puissant de démontrer le savoir-faire de Cibox en matière de micromobilité électrique et ceci dans le cadre d'une collaboration franco-française. Les modèles de trottinettes électriques de notre segment ‘'performance'' porteront désormais la double marque Alpine x Yeep.me. » se réjouit Georges Lebre, Président Directeur Général de Cibox .

À PROPOS D'ALPINE

Fondée en 1955 par Jean Rédélé, Alpine s'est affirmée au fil des années avec ses voitures de sport à la française. En 2018, la marque commercialise la nouvelle A110, fidèle aux principes intemporels d'Alpine en matière de compacité, de légèreté, d'agilité et de plaisir de conduite. En 2021, la Business Unit Alpine est créée. Bénéficiant de l'héritage et du savoir-faire de son usine historique de Dieppe ainsi que de la maîtrise de l'ingénierie des équipes d'Alpine Racing et d'Alpine Cars, elle est la marque dédiée aux voitures de sport innovantes, authentiques et exclusives de Renault Group. Cette expertise permet à la marque au A fléché de concourir dans deux championnats majeurs de la FIA : la Formule 1 et le Championnat du Monde d'Endurance. Alpine est également présente dans d'autres disciplines mécaniques à travers la compétition client en Rallye, Cup et GT4. 2024 marque un tournant dans les ambitions d'Alpine qui inaugure son « Dream Garage » 100 % électrique avec le lancement de sa citadine sportive, l'A290, suivie de son premier sport fastback, l'A390, en 2025.

À PROPOS DE CIBOX

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 2 à 20 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé sa marque de produits : Yeep.me.

L'action Cibox est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

