CIAM signe les PRI

(NEWSManagers.com) - Le hedge fund parisien CIAM, fondé et dirigé par Catherine Berjal et Anne-Sophie d' Andlau, a signé les six principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, a appris NewsManagers. CIAM a été inscrit au registre des signataires ce jeudi. Hasard du calendrier, cette signature du fonds activiste intervient à peine quelques semaines après celle de l'assureur mutualiste Covéa (signataire depuis le 30 septembre) dont CIAM avait soutenu l'offre de rachat sur Scor. A noter que l'un des poids lourds américains du capital-investissement Apollo Global Management a lui aussi signé les PRI le 14 octobre dernier.