Chute record de 78,3% du marché automobile européen en avril

PARIS, 19 mai (Reuters) - Les ventes de voitures neuves en Europe ont chuté de 78,3% en avril, un recul sans précédent, en raison des mesures de confinement en vigueur dans de nombreux pays face à l'épidémie de coronavirus, montrent les chiffres publiés mardi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles. Il ne s'est vendu le mois dernier que 292.182 voitures dans l'Union européenne, au Royaume-Uni et les pays de l'Association européenne de libre-échange (Islande, Norvège et Suisse), contre 1,345 million en avril de l'an dernier. Parmi les pays les plus touchés, l'Italie a vu ses ventes chuter de 97,6% pour tomber à moins de 4.300 véhicules, contre près de 175.000 en avril 2019. Sur les quatre premiers mois de l'année, le marché automobile européen accuse un repli de 39,1% avec 3,35 millions de véhicule vendus, soit 2,1 millions de moins que sur la période équivalente de l'an dernier. "Depuis le début de l'année, les immatriculations ont baissé de moitié dans trois des quatre principaux marchés de l'UE: l'Italie (-50,7%), l'Espagne (-48,9%) et la France (-48,0%)", précise l'ACEA dans un communiqué. "En Allemagne, la demande s'est contractée de 31% sur les quatre premiers mois de 2020." L'ampleur de la chute des ventes n'a épargné aucun des grands constructeurs mondiaux avec une baisse de 72,7% sur un an pour les marques du groupe Volkswagen VOWG_p.DE , de 81,2% pour PSA PEUP.PA , de 79% pour le groupe Renault RENA.PA et de 87,7% pour Fiat Chrysler Automobiles FCHA.MI . BMW BMWG.DE a limité les dégâts avec un repli de "seulement" 65,3%, tout comme Volvo (-62,9%). (Marc Angrand)

