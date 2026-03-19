Chute de Wall Street : les traders ne prévoient pas de baisse des taux avant 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour dans l'après-midi)

* Micron Technology chute en raison de l'examen minutieux de ses plans de dépenses supplémentaires

* Les tensions au Moyen-Orient font grimper le prix du Brent

* Le Russell 2000 à petite capitalisation perd du terrain

* S&P 500 -0,68%, Nasdaq -0,77%, Dow -0,86%

par Noel Randewich et Utkarsh Hathi

Wall Street a chuté jeudi, avec des baisses pour Micron Technology et Tesla, alors que les inquiétudes sur l'inflation découlant de la flambée des prix du pétrole ont laissé les investisseurs pessimistes quant à la possibilité de futures réductions des taux d'intérêt. Les investisseurs se sont concentrés sur les avertissements du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, mercredi, selon lesquels les perspectives économiques restent incertaines dans le contexte d'une guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran , qui a fait monter en flèche les prix de l'énergie et suscité des craintes d'inflation. La Fed a laissé ses taux inchangés, comme prévu.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt suggèrent que les opérateurs voient peu de chances de réduire les taux d'intérêt avant la mi-2027, selon l'outil FedWatch du CME. Faisant écho à la Fed, la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne ont maintenu leurs taux d'intérêt inchangés et ont souligné l'incertitude découlant du conflit au Moyen-Orient.

UN VRAI RISQUE D'INFLATION

"Le marché assimile un peu plus les propos de Powell et ceux d'autres banques centrales dans la nuit, à savoir qu'il existe un véritable risque d'inflation", a déclaré Mike Dickson, responsable de la recherche et des stratégies quantitatives chez Horizon Investments à Charlotte, en Caroline du Nord.

"Le marché ne prévoit pas de hausse des taux, mais il a complètement exclu toutes les baisses cette année." Les attaques contre le champ gazier iranien de South Pars, contre la plus grande usine de gaz du monde au Qatar et contre les raffineries de pétrole en Arabie saoudite et au Koweït ont fait grimper le prix du Brent à plus de 119 dollars le baril et ont attisé les craintes d'inflation.

L'indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT a reculé de 0,1% et a brièvement perdu plus de 10% par rapport à son record de clôture du 22 janvier. Micron Technology MU.O a chuté de 3,3 % après que les prévisions trimestrielles du fabricant de puces mémoire n'aient pas impressionné les investisseurs qui ont fait grimper ses actions de 56 % cette année en raison de la forte demande liée à l'intelligence artificielle. Tesla TSLA.O a glissé de 2,8%. La National Highway Traffic Safety Administration a intensifié son enquête sur 3,2 millions de véhicules Tesla équipés d'un système d'assistance à la conduite entièrement autonome, car elle craint que le système ne parvienne pas à détecter ou à avertir les conducteurs en cas de mauvaise visibilité.

Le S&P 500 était en baisse de 0,68 % à 6 579,33 points.

Le Nasdaq a reculé de 0,77 % à 21 982,25 points, tandis que l'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 0,86 % à 45 829,71 points.

Le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones se sont négociés en dessous de leur moyenne mobile à 200 jours, ce qui souligne la perte de dynamisme du marché.

Le S&P 500 a perdu environ 4 % en 2026 et se négocie à son plus bas niveau depuis quatre mois.

Dix des 11 indices sectoriels du S&P 500 ont reculé jeudi, menés par les matériaux .SPLRCM , en baisse de 2,21%, suivis d'une perte de 1,38% pour la consommation discrétionnaire

.SPLRCD .

La jauge de la peur à Wall Street, l'indice de volatilité CBOE .VIX , a grimpé de 0,5 point à 24,6. Les prix des métaux précieux ont baissé, pesant sur les mineurs Newmont NEM.N et Freeport-McMoRan FCX.N , en baisse de 8,6% et 4,8%, respectivement. Les données de jeudi ont montré que les demandes hebdomadaires de chômage ont diminué de manière inattendue la semaine dernière, ce qui indique des conditions stables sur le marché du travail et un rebond de la croissance de l'emploi en mars.

Les actions en baisse ont été plus nombreuses que les actions en hausse au sein de l'indice S&P 500 .AD.SPX dans un rapport de 2,7 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 16 nouveaux sommets et 26 nouveaux creux; le Nasdaq a enregistré 26 nouveaux sommets et 259 nouveaux creux.