Chute de l'activité du commerce spécialisé en avril (Procos)

(AOF) - L’activité des magasins des enseignes du commerce spécialisé a été mauvaise en avril avec une baisse 3,8% par rapport à avril 2023. C’est ce qu’annonce la fédération professionnelle Procos, soulignant que ce retrait intervient "après un moins de mars dynamique qui avait donné du baume au cœur à tous les acteurs". "De nombreux phénomènes exogènes ont impacté l’activité", estime-t-elle, invoquant "en premier lieu, le décalage des vacances entre 2023 et 2024".

La contraction est constatée dans plusieurs activités: l'alimentaire spécialisé mais également l'habillement (- 6,4 %) qui a souffert d'une météo défavorable, l'équipement de la maison (- 3,5 %), la restauration (- 1,5 %), le sport (- 2,5 %) et le secteur culture-cadeaux-jouets (- 1,5 %). Par contre, l'activité plutôt dynamique se poursuit pour la beauté-santé même si elle est moins soutenue que les mois précédents (+ 3,7 %).

Procos relève que les ventes internet d'avril (+ 8,6 % en moyenne pour le commerce spécialisé) ont été "beaucoup plus dynamiques que celles des magasins", et particulièrement soutenues dans les secteurs de la beauté, du sport et culture-cadeaux-jouets.