Chute de l'action OVHcloud après un placement de titres
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 12:45
Selon des professionnels de marché, la famille Klaba, actionnaire majoritaire du groupe technologique, a réduit sa participation dans le cadre d'un placement accéléré ayant porté sur 3,6 millions d'actions cédées à un prix unitaire de 7,5 euros, ce qui fait ressortir une décote de près de 11% par rapport au cours de clôture d'hier soir.
En date du 31 août dernier, la famille Klaba détenait environ 81,3% du capital et 82% des droits de vote d'OVH.
Avec la chute du cours aujourd'hui, le titre accuse un repli de 18% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|7,2650 EUR
|Euronext Paris
|-13,67%
