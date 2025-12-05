 Aller au contenu principal
Chute de l'action OVHcloud après un placement de titres
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 12:45

Le titre OVHcloud chutait de plus de 15% vendredi à la Bourse de Paris après que la famille d'Octave Klaba, le fondateur et PDG du groupe, a initié la vente d'une part de 2,3% dans le fournisseur de services d'informatique dématérialisée.

Selon des professionnels de marché, la famille Klaba, actionnaire majoritaire du groupe technologique, a réduit sa participation dans le cadre d'un placement accéléré ayant porté sur 3,6 millions d'actions cédées à un prix unitaire de 7,5 euros, ce qui fait ressortir une décote de près de 11% par rapport au cours de clôture d'hier soir.

En date du 31 août dernier, la famille Klaba détenait environ 81,3% du capital et 82% des droits de vote d'OVH.

Avec la chute du cours aujourd'hui, le titre accuse un repli de 18% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

OVHCLOUD
7,2650 EUR Euronext Paris -13,67%
