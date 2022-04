Chute de l’action Netflix, que faire ?

(Crédits photo : Pexels - John-Mark Smith )

Quelques actions américaines sont connues pour supporter la hausse des marchés américains depuis quelques années, nous les connaissons bien dans le monde entier et elles sont regroupées sous l'acronyme FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google).

Parmi elles, il y a l'action Netflix qui depuis fin 2017 battait tous les records de performance avec une hausse de +278 % en moins de 4 ans.

La crise du Covid et les multiples confinements ont boosté les performances de la société Netflix avec toujours plus d'abonnés. Cependant, l'entreprise connaît un retournement de situation avec une baisse spectaculaire des cours de l'action Netflix de -68 % depuis le mois de novembre 2021.

Nous allons décrypter ensemble les différents évènements qui ont amené l'entreprise Netflix à entrer dans une spirale baissière et les mesures prises par la société pour redresser la barre. Enfin, nous reviendrons sur comment profiter de la baisse ou de la remontée de l'action Netflix en Bourse.

Le début des mauvaises annonces de Netflix



Alors que l'action Netflix pouvait se féliciter d'avoir dépassé les 200 milliards de capitalisation en 2021, les choses ont commencé à mal tourner pour l'entreprise californienne au début de l'année 2022, alors qu'étaient annoncés les résultats du quatrième trimestre 2021.

Il faut rappeler qu'en début d'année 2022, les marchés étaient déjà fortement inquiets par les problématiques d'inflation et attendaient un signal négatif pour réaliser une prise de bénéfices sur les valeurs qui ont surperformé pendant la crise du Covid-19.

Il ne fallait pas moins qu'un ralentissement du nombre d'abonnés pour créer un mouvement de panique auprès des actionnaires de Netflix et une baisse de 20 % du cours de l'action Netflix en Bourse en une seule journée. Les investisseurs s'attendaient à une augmentation du nombre d'abonnés de 2,5 millions alors que ce ne sont « que » 300 000 nouveaux abonnés qui ont été annoncés.

Les résultats trimestriels n'étaient pas mauvais puisque Netflix annonçait une augmentation de revenu, mais celle-ci était due à une augmentation tarifaire des abonnements… Cependant, il n'y avait pas encore de raison concrète de paniquer.

Vous le savez surement, les opérateurs de marché et les spéculateurs cherchent toujours à anticiper les choses, et ils ont vu dans ce ralentissement d'activité une véritable source d'inquiétude. On verra dans la suite de cet article qu'ils ont eu du flair.

Forte baisse de l'action Netflix en Bourse

Les annonces de résultat du premier trimestre 2022 de Netflix n'ont fait que confirmer les craintes du début d'année. Probablement en raison de l'inflation qui se concrétise dans de nombreux pays à travers le monde et à cause des inquiétudes géopolitiques associées au conflit en Ukraine, de nombreux membres de Netflix ont choisi de résilier leur abonnement.

Ce sont donc plus de 200 000 abonnés en moins et une chute de -35 % des cours de l'action Netflix en Bourse qui frappe le géant du cinéma streaming en avril 2022.

Deux coups durs pour l'entreprise de Los Gatos qui cumule, au moment où nous écrivons cet article, plus de -68 % de baisse. Ainsi, ce sont plus de 100 milliards de capitalisation boursière qui sont partis en fumée en seulement quelques mois.

Il n'est donc pas exagéré de dire que les 6 derniers mois ont été catastrophiques pour Netflix.

Netflix : changement de business model ?

Face à cette situation de crise, les dirigeants de Netflix annoncent envisager des mesures sans précédent pour tenter de redresser la barre. On note en particulier qu'il y aura une chasse au partage de mot de passe, puisqu'effectivement de nombreux membres partagent leurs identifiants afin d'éviter de payer un abonnement.

Bien que totalement justifiée, cette mesure pourrait amener de nombreux membres à s'orienter vers des sites de streaming illégaux… sauf si un abonnement à très faible prix est implémenté pour tenter de convertir en client les millions d'utilisateurs non-abonnés.

Netflix annonce d'ailleurs étudier la possibilité d'offrir un abonnement à prix réduit soutenu par un système de publicité.

Est-ce la bonne décision ? Nous notons que de nombreux utilisateurs se plaignent déjà des récentes annonces alors que les changements ne sont pour le moment qu'hypothétiques.

Action Netflix : comment acheter ou shorter ?

Se pose maintenant la question de ce qui pourrait se passer dans les mois à venir, afin de prendre la décision de, soit jouer la hausse en estimant que l'action Netflix va remonter la pente, soit jouer la baisser en estimant que les cours de l'action Netflix vont continuer leur chute.

Dans les deux cas, il est possible de spéculer à la hausse ou a la baisse sur l'action Netflix avec des courtiers Bourse comme FXflat, sans commission.

Avec la poursuite de l'augmentation des prix des bien de consommation, il est fort probable que davantage de membres Netflix choisissent d'annuler ou réduire leur abonnement, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les cours de l'action Netflix. Il n'est donc pas dénué de sens de chercher à se positionner à la baisse sur l'action Netflix.

Comme les traders vétérans le diront, il faut suivre la tendance… et elle est clairement à la baisse.

Toute la question est de savoir si les mesures envisagées par le groupe Netflix vont permettre à l'entreprise de stopper l'hémorragie au niveau des désabonnements ou si, au contraire, les mesures comme l'arrivée de la publicité ne vont pas être bien perçues et aggraver la situation en poussant une partie des abonnés mécontents à se tourner vers la concurrence. Car oui, si Netflix a été longtemps leader des films et série en streaming, il ne faut pas oublier que la concurrence est maintenant rude avec notamment Amazon Prime et Disney+.

D'un autre côté, les traders pourraient aussi saisir l'opportunité de la forte baisse des cours de Netflix pour acheter l'action d'une des plus grosses entreprises américaines à moitié prix.

Il appartient à chacun de juger la situation en fonction des éléments que nous vous avons apporté dans cet article afin de prendre la décision la plus judicieuse.

Source des images : Freepik

