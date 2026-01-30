Church & Dwight dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à la stabilité de la demande de produits ménagers de base

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Church & Dwight CHD.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice trimestriel vendredi, stimulé par une demande constante de produits ménagers abordables et de qualité supérieure tels que les détergents à lessive et les produits de soins personnels.

Les actions du fabricant d'OxiClean, qui s'attend à ce que la marge brute en 2026 augmente d'environ 100 points de base par rapport à l'année dernière, étaient en hausse de 3,3 % dans les échanges avant bourse.

Les entreprises américaines de biens de consommation ont misé sur l'innovation des produits, des promotions plus importantes et un marketing agressif pour contrer l'affaiblissement des consommateurs dans un contexte d'inflation toujours élevée et d'incertitudes macroéconomiques.

Son homologue Colgate-Palmolive CL.N a également annoncé des prévisions de ventes annuelles optimistes jeudi, grâce à une demande soutenue pour des produits de marque essentiels.

Church & Dwight a passé l'année dernière à remodeler son portefeuille, en abandonnant ses compléments alimentaires, ses outils de toilettage Flawless et ses pommes de douche Waterpik pour concentrer ses ressources sur les catégories de valeur et de qualité supérieure qui connaissent une croissance plus rapide.

Le fabricant de la lessive liquide Arm & Hammer et du bain de bouche Therabreath a annoncé un bénéfice ajusté de 86 cents par action au quatrième trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 84 cents, selon les données compilées par LSEG.

Un portefeuille équilibré de produits de valeur et de qualité supérieure ainsi qu'une discipline opérationnelle ont permis de gagner des parts de marché dans plusieurs catégories malgré un environnement de consommation et macroéconomique mitigé, a déclaré Rick Dierker, directeur général de Church & Dwight.

Les ventes intérieures de Church & Dwight ont baissé de 0,1 % au cours du trimestre, tandis que les produits internationaux et spécialisés ont augmenté de 3,6 % et de 2,8 % respectivement.

La société basée dans le New Jersey s'attend à une croissance organique des ventes en volume d'environ 3 % à 4 % pour 2026 et prévoit également une baisse des ventes de 1,5 % à 0,5 %, affectée par les abandons d'activités l'année dernière.

Elle prévoit une croissance des bénéfices ajustés de 5 % à 8 % pour 2026, dont le point médian est légèrement inférieur à l'estimation des analystes de 6,6 %.

Son chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 1,64 milliard de dollars, ce qui correspond aux estimations des analystes.