Church & Dwight bondit après des prévisions annuelles optimistes
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 15:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

31 octobre - ** Les actions du fabricant de préservatifs Trojan Church & Dwight CHD.N gagnent environ 7 % à 87,41 $

** L'entreprise relève ses prévisions de ventes et de bénéfices pour 2025 en raison de la forte demande pour ses produits essentiels de tous les jours tels que les bains de bouche, les détergents et les préservatifs

** L'action devrait connaître sa meilleure journée depuis juillet 2020, si les gains se maintiennent

** L'entreprise s'attend à une croissance annuelle du BPA ajusté d'environ 3,49 $, par rapport au point médian de 3,47 $ qu'elle prévoyait précédemment

** Les ventes nettes de l'exercice devraient augmenter d'environ 1,5 %, alors que la fourchette précédente était de 1 % à 2 %

** Le chiffre d'affaires de 1,59 milliard de dollars au troisième trimestre dépasse l'estimation de 1,54 milliard de dollars des analystes, et le bénéfice par action ajusté de 0,81 dollar dépasse également les estimations, selon les données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de près de 22 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CHURCH & DWIGHT
86,930 USD NYSE +6,32%
