Chubb annonce une couverture des risques de guerre pour aider les navires à traverser le détroit d'Ormuz

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Le géant de l'assurance Chubb CB.BN a déclaré vendredi que son mécanisme d'assurance maritime serait désormais disponible pour les navires transitant par le détroit d'Ormuz, où le trafic a été paralysé en raison du conflit entre les Etats-Unis, Israël et l'Iran.

Chubb sera le partenaire principal du plan de réassurance maritime de 20 milliards de dollars de la Société financière internationale de développement des États-Unis, qui vise à rétablir la navigation commerciale dans le Golfe, a déclaré l'agence la semaine dernière.

Jusqu'à présent, les hostilités n'ont pas cessé et rien n'indique que les navires puissent traverser en toute sécurité le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ un cinquième du pétrole mondial, ce qui augmente le risque de la pire perturbation de l'approvisionnement en énergie depuis les chocs pétroliers des années 1970.

Toutefois, Chubb a déclaré que son installation serait disponible sous certaines conditions, qu'elle n'a pas précisées.

La facilité maritime en temps de guerre sera disponible pour la coque et la responsabilité ainsi que pour la cargaison, a déclaré Chubb, et la couverture sera offerte pour l'assurance du risque de coque en temps de guerre, pour la protection et l'indemnisation en temps de guerre(P&I) et pour l'assurance de la cargaison en temps de guerre.

L'assurance maritime couvre les navires et les cargaisons contre les risques tels que les accidents, la piraterie ou les conflits, les armateurs payant des primes qui augmentent au fur et à mesure que les assureurs évaluent la probabilité des pertes.

La couverture des risques de guerre est généralement exclue des polices standard et doit être souscrite séparément, souvent à des primes nettement plus élevées pour les navires traversant des zones de conflit.

Sans cette couverture, des navires et des cargaisons d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars seraient exposés à des pertes dues à des attaques ou à des saisies, ce qui rendrait les propriétaires et les financiers vulnérables et découragerait les navires de transiter par ces eaux.

D'autres compagnies d'assurance américaines pour la facilité seront précisées dans les prochains jours, a indiqué Chubb.