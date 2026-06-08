CHRONOLOGIE-Tate & Lyle : des magnats du sucre de l'East End londonien au rachat par des Américains

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Lundi, Tate & Lyle TATE.L a accepté une offre de rachat de 2,7 milliards de livres sterling (3,6 milliards de dollars) en numéraire de la part de la société américaine Ingredion INGR.N , marquant ainsi un nouveau chapitre pour l'une des plus anciennes entreprises industrielles britanniques et donnant naissance à un géant mondial des ingrédients alimentaires et des boissons.

Voici le parcours de Tate & Lyle, depuis le raffinage du sucre au milieu du XIXe siècle jusqu'à sa structure actuelle de groupe spécialisé dans les ingrédients:

1859-1872

Henry Tate se lance dans le commerce du sucre, et ses fils fondent plus tard la raffinerie Henry Tate & Sons après la fin du partenariat commercial dans le secteur du sucre.

1875

Henry Tate introduit le sucre en morceaux en Grande-Bretagne.

1883

Abram Lyle & Sons commence à fondre du sucre à environ 2,5 km de la raffinerie Thames d'Henry Tate & Sons, dans l'est de Londres.

1899

Henry Tate décède.

1921

Henry Tate & Sons fusionne avec Abram Lyle & Sons pour former Tate & Lyle, qui produit environ la moitié du sucre britannique.

1937

L'homme d'affaires d'origine danoise Michael Kroyer Kielberg vend sa raffinerie de sucre de Liverpool à Tate & Lyle en échange d'une participation dans sa nouvelle entreprise sucrière aux Antilles.

1938

La société est cotée en bourse à Londres.

1953-1965

Après le départ à la retraite de Kielberg, Tate & Lyle rachète sa société United Molasses et renforce sa présence dans le commerce de la mélasse.

1976

En collaboration avec des chercheurs du Queen Elizabeth College de l'université de Londres, Tate & Lyle découvre le sucralose, un édulcorant sans calorie utilisé encore aujourd'hui. Il a été commercialisé sous le nom de SPLENDA en partenariat avec McNeil Nutritionals.

Années 1980-1990

Conclut plusieurs accords afin de diversifier ses activités au-delà du sucre et des édulcorants.

Début des années 2000

Lance un programme visant à se séparer des actifs peu performants.

Du milieu à la fin des années 2000

Devient le seul fabricant de SPLENDA, se développe dans le domaine des ingrédients de spécialité et réduit ses activités d' de raffinage et de négoce du sucre.

2010

Cède ses activités de production de sucre dans l'Union européenne pour se concentrer sur son unité d'ingrédients alimentaires en pleine croissance. Cette transaction met fin à sa longue association avec la production de sucre raffiné, mais le nom Tate & Lyle Sugar subsiste grâce à des licences.

Début à fin des années 2010

Se sépare d'autres actifs d' et renforce son portefeuille de fibres alimentaires et d'édulcorants.

2020

Acquisition de Sweet Green Fields afin de renforcer sa position en tant que fournisseur d'édulcorants alternatifs tels que la stévia.

2021

e la participation majoritaire de sa division de commercialisation des édulcorants, créant ainsi une nouvelle entité, Primient, afin de se concentrer sur les aliments et les boissons plus sains.

2024

En début d'année, vend la participation minoritaire restante dans Primient, puis, en juin, acquiert la société américaine CP Kelco, filiale d' , afin de renforcer son activité d'ingrédients de spécialité et de tirer parti de la demande en produits d'origine végétale.

En octobre, des informations indiquent que la société de capital-investissement Advent prépare une offre publique d'achat sur Tate & Lyle qui pourrait valoriser cette dernière à plus de 2,8 milliards de livres sterling en capitalisation boursière. Cependant, aucune offre ne se concrétise.

14 mai 2026

Le fabricant américain d'ingrédients alimentaires Ingredion annonce être en négociations avec Tate & Lyle concernant une éventuelle acquisition.

8 juin 2026

Tate & Lyle et Ingredion concluent un accord de rachat.

(1 $ = 0,7504 £)