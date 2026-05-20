CHRONOLOGIE-Le chemin vers l'introduction en bourse phare de SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières nouvelles: SpaceX annonce le dépôt de son dossier en vue d'une introduction en bourse très attendue aux États-Unis)

SpaceX, la société d'Elon Musk, a déposé mercredi son dossier pour une introduction en bourse très attendue aux États-Unis, faisant passer l'exploration spatiale du statut de projet spéculatif à celui de thème d'investissement grand public.

Voici un historique du parcours de SpaceX vers cette introduction en bourse très attendue:

Mars 2002 - Elon Musk a lancé SpaceX grâce aux fonds tirés de la vente de PayPal.

Mars 2006 - SpaceX a lancé sa première fusée, la Falcon 1, qui a échoué.

Septembre 2008 - La Falcon 1 de SpaceX a été lancée avec succès pour la première fois et est devenue la première fusée à propergol liquide développée par le secteur privé à atteindre l'orbite terrestre.

Décembre 2008 - SpaceX a décroché son premier contrat majeur avec la NASA pour acheminer du fret et des fournitures vers la Station spatiale internationale (ISS).

Mai 2012 - Une capsule Dragon a été emmenée dans l'espace par une fusée Falcon 9 de SpaceX, devenant ainsi le premier vaisseau spatial privé à s'arrimer à l'ISS.

Juin 2015 - La fusée Falcon 9 a explosé en plein vol.

Décembre 2015 - Premier atterrissage vertical réussi de la fusée Falcon 9. Cet atterrissage en douceur a marqué la première fois qu'une grande fusée réussissait une récupération contrôlée après avoir mis une charge utile en orbite.

Février 2018 - Le premier lancement de Falcon Heavy a emmené dans l'espace la Tesla Roadster de Musk et son mannequin de pilote, Starman.

Avril 2019 - La capsule d'essai Crew Dragon a explosé lors d'un test au sol.

Mai 2019 - SpaceX a commencé à lancer les satellites Starlink, une constellation capable de transmettre des signaux pour un service Internet haut débit depuis l'espace vers des clients payants partout dans le monde.

Octobre 2020 - SpaceX a réalisé son 100e vol réussi d'une fusée Falcon depuis que Falcon 1 a volé pour la première fois en orbite en 2008.

Novembre 2020 - Mission SpaceX Crew-1: la première mission opérationnelle dans le cadre du programme Commercial Crew de la NASA.

Avril 2021 - La NASA a attribué à SpaceX le contrat pour le premier atterrisseur commercial habité sur la Lune, dans le cadre de son programme Artemis.

Septembre 2021 – SpaceX a lancé la première mission avec un équipage entièrement civil à avoir jamais fait le tour de la Terre depuis l'espace.

Novembre 2021 – La mission DART (Double Asteroid Redirection Test) de la NASA a été lancée sur une orbite de transfert interplanétaire à bord d'une fusée SpaceX, marquant le premier test mondial d'un système de défense planétaire conçu pour prévenir une collision potentielle d'un astéroïde avec la Terre.

Avril 2023 – La première fusée Starship a explosé après avoir perdu le contrôle.

Novembre 2023 – Le lancement de Starship a échoué quelques minutes après avoir atteint l'espace.

Novembre 2023 - Un juge américain a empêché le ministère américain de la Justice de poursuivre une procédure administrative accusant SpaceX d'Elon Musk d'avoir illégalement refusé d'embaucher des réfugiés et des bénéficiaires d'asile.

Septembre 2024 - La mission Polaris Dawn de SpaceX a effectué sa première sortie extravéhiculaire gérée par le secteur privé.

Janvier 2025 - La fusée Starship de SpaceX s'est désintégrée en espace (link quelques minutes après son lancement depuis le Texas, obligeant les vols aériens au-dessus du golfe du Mexique à modifier leur trajectoire pour éviter les débris en chute libre.

Juin 2025 - Starship a explosé lors d'un essai au sol.

Février 2026 - SpaceX a racheté la start-up d'intelligence artificielle de Musk, xAI, dans le cadre d'une transaction record d'une valeur de 250 milliards de dollars, unifiant ainsi les ambitions spatiales et en matière d'IA de l'homme le plus riche du monde en fusionnant l'entreprise de fusées et de satellites avec le créateur du chatbot Grok.

Février 2026 - SpaceX s'est recentré sur la construction d'une « ville auto-développante » sur la Lune, a déclaré Musk.

Mars 2026 - Un responsable de la NASA a déclaré que le Starship avait accumulé au moins deux ans de retard de développement depuis que la NASA avait choisi cette fusée comme module d'atterrissage lunaire pour les astronautes en 2021, et qu'il faudrait probablement plus de temps pour surmonter les obstacles restants avant d'atterrir sur la Lune.

Avril 2026 - SpaceX dépose en toute confidentialité sa demande d'introduction en bourse aux États-Unis, qui s'annonce comme un événement majeur, jetant ainsi les bases de ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse de l'histoire.

Mai 2026 - SpaceX dépose publiquement son dossier en vue de son introduction en bourse tant attendue aux États-Unis, qui devrait devenir la plus importante de l'histoire.