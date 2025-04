Chroniques de l'ISR : la souveraineté européenne à besoin de la durabilité

edram

On ne sait pas quand s'arrêtera le tourbillon Trump & Cie. Personne ne le sait, ni lui-même. Peut-être avec les prochaines élections « midterm » aux États-Unis de novembre 2026. En attendant, l'ensemble des décisions prises a l'immense mérite de réveiller l'Europe, et en premier lieu, l'Union Européenne. Sans attendre le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, le vieux continent s'est vu proposer pour son sursaut économique la feuille de route du rapport Draghi publié en septembre 2024.

L'enjeu pour Ursula Von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, qui a commandé ce rapport comme boussole pour son 2ème mandat de cinq ans est désormais que ce dernier soit appliqué, mis en oeuvre, et pas seulement salué. Le rapport Draghi propose en effet un triptyque consistant pour restaurer la compétitivité économique de l'UE : Innovation, Décarbonation, Sécurité. Il faut lire le rapport, en tout cas au moins sa synthèse. Comme dans de nombreux autres débats actuels, l'incompréhension, voire les « fake news », sont de mise. Assortie de critiques légitimes sur la lourdeur administrative de la stratégie green deal lancéeen 2017, la durabilité demeure pour autant complètement partie prenante à l'enjeu de la compétitivité économique européenne. Les sujets de décarbonation(pilier environnemental) et de formation des hommes et des femmes (pilier social) sont bien mis en avant et au coeur de la restauration de la compétitivité.

Il convient d'ailleurs de noter que les 3 thématiques Innovation, Décarbonation et Sécurité ne doivent pas être appréhendées en silos mais contribuent à un cycle vertueux. Prenons un exemple concret. Le groupe industriel Schneider Electric, leader mondial du matériel électrique, des solutions smart grids, des datacenters et de l'automation, investit lourdement dans la R&D (1,3 milliard d'euros en 2024, soit 3,4% de son chiffre d'affaires) pour rester à la pointe de la technologie. Cette innovation est au service de ses clients et de la dynamique structurelle de l'électrification, levier majeur de la décarbonation. Enfin, cette électrification croissante de l'Europe est au coeur de son indépendance et de sa sécurité énergétique.

Bref, les investisseurs de long terme ont tout intérêt à consulter ce rapport pour identifier des segments économiques clés des prochaines années tels que la frontière technologique, l'électrification ou encore l'accès aux ressources.

Bonne lecture !

