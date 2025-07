Chroniques de l'ISR : la science et la recherche, alliés présents et futurs

« Fortis est Veritas ». « Forte est la vérité », telle est la devise de la ville d'Oxford que vous lirez sur de nombreux frontons en vous promenant dans ce lieu magique du savoir et de la connaissance. « Veritas » - Telle est la devise de l'université d'Harvard.

Dans les deux cas, ces universités prestigieuses rappellent leur contribution depuis des siècles aux progrès de l'humanité dans de très nombreuses disciplines, avec un impératif en premier lieu, celui de la vérité. Cet éditorial vise à rappeler le rôle essentiel de la science et de la recherche pour accompagner les progrès de nos sociétés en matière de développement durable, et en premier lieu pour les acteurs privés qu'il s'agisse d'entreprises ou d'investisseurs.

Il y a encore 30 ans, les enseignements et travaux académiques en Europe et hors d'Europe étaient quasi-inexistants sur les domaines comme le développement durable ou l'investissement responsable.

Les choses ont bien changé et de très nombreux étudiants et chercheurs contribuent désormais aussi bien sur les volets qualitatifs que quantitatifs aux progrès des praticiens dans les nombreuses thématiques couvertes par les trois piliers Environnement, Social

et Gouvernance. Les chercheurs et scientifiques apportent leur temps, leur savoir, leurs méthodologies, leur exigence et honnêteté intellectuelle ainsi que leur capacité d'innovation. Ils contribuent à des progrès techniques mais aussi à légitimer rationnellement des sujets émergents et complexes tels que le changement climatique,

la biodiversité, la transition juste ou encore le rôle économique des migrations internationales.

Enfin, pour les lecteurs de ces chroniques, vous aurez noté notre attachement, depuis leur création il y a 12 ans, à la valorisation chaque trimestre de travaux de recherche. Cette fois-ci, c'est un article de gouvernance qui est résumé, résultat de la collaboration de trois chercheurs des universités/business schools de London (Grande-Bretagne), Rotterdam (Pays-Bas) et Northeastern (USA).

Bonne lecture !

Edito de Jean-Philippe Desmartin, directeur de l'investissement responsable chez Edmond de Rothschild AM

