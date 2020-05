Chronique de la vie (non) ordinaire #9

55 jours de confinement, 10 jours de déconfinement, et ce monde d'après dans lequel nous entrons sera-t-il vraiment différent ? C'est l'espoir que nous avons, et la vigilance est plus que jamais nécessaire !

Au programme de cette Chronique : plus jamais ça ; ceux que l'on aimerait ne plus entendre ; appelons un chat un chat ; et demain peut-être ; tous dans la tourmente ; notre vrai rôle.

Après 9 saisons et 51 épisode, nous clôturerons la semaine prochaine cette Chronique. Vous pouvez aussi accéder aux précédentes Chroniques.

Prenez soin de vous.