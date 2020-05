Chronique de la vie (non) ordinaire #8

Alors que le déconfinement commence, nous prolongeons cette chronique jusqu'à fin mai pour vous offrir une fin en douceur... Progressif, on vous a dit !

Au programme cette semaine : la Vie de l'Homme dépend de sa volonté ; le Travail c'est la vie et sans lui il y a peur et insécurité ; L'Economie c'est deux colonnes, une

dépense, une recette ; La Santé est le premier bien ; L'Air est un bien sacré ; Les mots que l'on aimerait ne plus entendre.

Rendez-vous la semaine prochaine et prenez soin de vous.