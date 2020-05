[Chronique de la vie (non) ordinaire]

Et voilà ! Après 10 saisons et 58 épisodes, nous clôturons en cette fin mai cette Chronique en reprenant une vie pas encore ordinaire, qui continue à être extra-ordinaire au sens premier du terme, qui sort de l'ordinaire...

Au programme de cette dernière chronique : Mais où sont-ils passés ? / Comme un avion sans ailes / Voyage autour du monde / L'interdépendance n'est pas terminée / Et maintenant / Oh Merci Grand-Père / Ce n'est qu'un au-revoir.

Nous déconfinons progressivement, prudemment, et restons plus que jamais à votre écoute.