Chrome ne sera pas vendu, Alphabet repart de l'avant
information fournie par Investir 10/09/2025 à 13:00

Le siège de Google à Mountain View. (Crédit: / Adobe Stock)

Le siège de Google à Mountain View. (Crédit: / Adobe Stock)

La menace d'un démantèlement pour Alphabet s'éloigne, les solutions demandées par la justice américaine sont plus favorables qu'attendu. Le titre a touché un nouveau plus haut historique.

« Nettement plus favorables pour Google qu'anticipé » pour JP Morgan, « bénins et incapables de déloger Alphabet de ses positions de leader » pour Morgan Stanley... Les commentaires étaient unanimes : la décision de justice et les solutions proposées par le juge fédéral Amit Mehta pour remédier à la position - qu'il avait jugée dominante - d'Alphabet dans les moteurs de recherche est loin des pires remèdes demandés par le gouvernement.

A savoir, vendre le navigateur Chrome, partager certaines données avec les concurrents, ne plus payer Apple et d'autres fabricants pour installer son moteur de recherche par défaut sur leurs appareils et limiter ses investissements dans d'autres sociétés d'intelligence artificielle. Rien de tout ça n'a été requis et la mise à mort du groupe de Mountain View a été évitée. Le titre Alphabet a , en conséquence, atteint un plus haut historique le 3 septembre. Alphabet devrait tout de même faire appel, d'après certains analystes financiers.

Partage de données et surveillance des accords

Le juge impose ainsi de partager des données avec certains concurrents - qui pourraient être Microsoft, DuckDuckGo - dans la recherche en ligne, mais il ne l'oblige pas à céder son navigateur Chrome, ni Android. Certaines de ces obligations sont étendues pour empêcher Google d'utiliser des accords exclusifs pour dominer à l'avenir dans l'IA, ce qui pourrait profiter à Perplexity ou OpenAi. Il ne lui interdit pas non plus - au moins temporairement, car cela dépendra des effets des mesures prises - de ne plus payer Apple et les autres fabricants (plus de 20 milliards de dollars par an) pour être le moteur de recherche par défaut. Le risque de répercussion sur les autres entreprises aurait été trop élevé selon le juge. L'action Apple a d'ailleurs avancé dans le sillage d'Alphabet.

« Nous ne pensons pas que les solutions requises par la cour imposera les changements nécessaires pour répondre de manière adéquate au comportement illégal de Google », a estimé le directeur général de DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, « Google sera encore autorisé à utiliser son monopole pour contrer ses concurrents, y compris dans l'intelligence artificielle ». Pour les analystes de Bloomberg Intelligence, « la décision du juge Amit Mehta selon laquelle Alphabet n'aura pas à céder son activité de navigateur Chrome renforce la position de l'entreprise dans les déploiements d'agents Gen-AI, compte tenu de l'importance d'intégrer de grands modèles de langage de manière native dans le navigateur ». L'avenir du groupe n'est pas entamé. En tout cas, « cela supprime un poids sur le titre », souligne Citi.

Le pire est évité, les perspectives restent solides. Nous restons acheteurs du titre. Objectif : 275 dollars.

Retrouvez cet article sur investir.fr

