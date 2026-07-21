Christophe Van de Weyer prend les rênes de Vonage chez Ericsson

Ericsson annonce la nomination de Christophe Van de Weyer au poste de responsable du domaine d'activité "plateforme mondiale de communication" et de CEO de Vonage. Il deviendra également membre de l'équipe exécutive de l'équipementier de télécommunications suédois.

Christophe Van de Weyer a rejoint Vonage en 2025 et a dirigé les efforts de l'entreprise visant à exploiter des réseaux programmables à haute performance et des capacités de communication avancées afin d'accélérer la transformation numérique des entreprises à l'échelle mondiale, avec un accent particulier sur la croissance rentable des activités Communications Platform as a Service (CPaaS) et des API réseau.

Il a précédemment occupé le poste de CEO de Telesign, filiale américaine de l'opérateur télécoms belge Proximus, où il a occupé plusieurs postes de direction. Avant de rejoindre Proximus, il a passé près de deux décennies au sein du cabinet mondial de conseil en management Bain & Company.

Dans ses nouvelles fonctions chez Ericsson, Christophe Van de Weyer succédera à Niklas Heuveldop, qui démissionnera le 15 août. Ce dernier occupe ce poste depuis le 1er février 2024 et restera disponible jusqu'au 31 décembre 2026 afin d'assurer une transition ordonnée et fluide avec son successeur.