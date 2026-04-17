Christophe Pinard-Legry nommé DG de Canal Europe
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 14:30
À ce titre, il devient membre du directoire du groupe de médias français (dont l'action est cotée à Londres), présidé par Maxime Saada, aux côtés d'Amandine Ferré, d'Anna Marsh, de David Mignot et de Gérald-Brice Viret (invité permanent).
Dans ses nouvelles fonctions, Christophe Pinard-Legry aura pour principale mission de superviser les filiales et de coordonner l'ensemble des activités de Canal Europe, qui représente plus de 18 millions d'abonnés dans 10 pays européens et 11 territoires d'outre-mer.
Après avoir été directeur marché entreprise chez SFR Business, Christophe Pinard-Legry a rejoint Canal en 2016 en tant que directeur commercial France, puis a occupé plusieurs fonctions clés au sein du groupe.
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