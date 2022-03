Christophe Gaussin, PDG du groupe GAUSSIN, élu « Personnalité hydrogène de l’année » lors des Hydrogénies – Trophées de l’hydrogène à l’Assemblée nationale

Le Groupe confirme sa vision stratégique d’une mobilité décarbonée et accélère sur le déploiement international de ses véhicules et de ses licences. Il vise un chiffre d’affaires consolidé de 75 M€ en 2022 et

100 M€ en 2023*.



GAUSSIN (EURONEXT GROWTH ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, dévoile sa vision stratégique et ses objectifs pour 2022 à l’occasion des Hydrogénies – Trophées de l’hydrogène, qui ont sacré Christophe Gaussin « Personnalité hydrogène de l’année » lors d’une cérémonie organisée à l’Assemblée nationale le 15 mars 2022. Fort de son avance technologique et des projets en cours, le Groupe GAUSSIN annonce viser un chiffre d’affaires consolidé de 75 M€ cette année, en hausse de 42%, puis de 100 M€ en 2023*.