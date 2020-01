Christophe Dujardin devient Chief Consumer Officer d'Orange Belgium

Communiqué de presse

Bruxelles, le 7 janvier 2020



Le Conseil d'administration d'Orange Belgium a validé la nomination de Christophe Dujardin au poste de Chief Consumer Officer, à compter du 1er février 2020.







Christophe Dujardin, 48 ans, affiche plus de 18 ans d'expérience dans les télécoms, la vente, les relations clients, la transformation et la finance. Christophe est un leader reconnu dans le secteur, avec un solide track-record sur le marché belge. Il occupait jusqu'à septembre 2019 la fonction de Consumer Sales Director de la Consumer Business Unit de Proximus.





Christophe Dujardin succède à Cristina Zanchi qui a choisi de rechercher de nouvelles opportunités après 9 ans de contribution passionnée à Mobistar/Orange Belgium.





Michaël Trabbia, CEO d'Orange Belgium, réagit: "Je suis très enthousiaste à l'idée d'accueillir Christophe au sein de l'équipe de direction d'Orange Belgium. Sa grande expérience et ses compétences en termes de leadership seront de grande valeur pour le développement futur de nos activités sur le marché résidentiel. Je souhaiterais également remercier Cristina Zanchi pour sa solide implication et son impact sur nos résultats durant ces neuf dernières années.».





Au sujet de sa nomination, Christophe Dujardin affirme: "Je suis impatient de rejoindre l'équipe d'Orange Belgium et souhaite remercier le CEO et les membres du conseil d'administration pour leur confiance. Je suis ravi de pouvoir construire plus avant sur le positionnement de Bold challenger d'Orange sur le marché belge. "







