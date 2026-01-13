 Aller au contenu principal
Christophe de Backer intègre Norman K comme Senior Advisor
information fournie par AOF 13/01/2026 à 17:18

(AOF) - La plateforme de gestion de fortune Norman K., dédiée aux entrepreneurs internationaux et aux grandes familles, annonce la nomination de Christophe de Backer en tant que Board Member indépendant et Senior Advisor. Cette arrivée s'inscrit dans une volonté de renforcer la gouvernance stratégique du groupe et d'accompagner ses ambitions de croissance, d'excellence opérationnelle et de développement international.

Fort de plus de 30 ans d'expérience dans le secteur bancaire et la gouvernance, il a débuté sa carrière chez HSBC (ex-CCF) en 1990, où il est devenu directeur général de HSBC Securities à Paris, avant d'être nommé successivement directeur général de HSBC Asset Management Europe, président-directeur général de HSBC Private Bank France, puis directeur général de HSBC France.

En 2012, il rejoint le groupe Edmond de Rothschild en tant que directeur général, avant de revenir chez HSBC à Londres pour piloter la stratégie et la croissance externe de HSBC Global Asset Management. Plus récemment, il occupait le poste de Managing Partner chez Transactions & Cie.

