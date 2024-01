Christoph Ohme quitte DWS et rejoint Oddo BHF

Christoph Ohme a récemment rejoint Oddo BHF Asset Management en tant que responsable des actions allemandes. Il quitte ainsi le groupe DWS après 18 ans, où il occupait jusqu’à présent le poste de gérant de portefeuille senior pour divers fonds actions avec, sous sa supervision, 12 milliards d’euros d’actifs sous gestion, indique-t-il sur son profil LinkedIn. Au sein du groupe allemand, Christoh Ohme a également été gérant de portefeuille principal pour plusieurs mandats actions centrés sur l’Allemagne et la région DACH et responsable des stratégies ESG pour les actions allemandes. Avant de rejoindre DWS, l’intéressé a travaillé durant trois ans et demi à la Commerzbank, dans le domaine des produits dérivés structurés sur actions.

L'Agefi