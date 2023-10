Christine Albanel, prochaine présidente de l’Autorité de Régulation professionnelle dela Publicité

(AOF) - Le Conseil d’Administration de l’Autorité de Régulation professionnelle de la Publicité (ARPP), a approuvé la proposition de son président, François d’Aubert, de désigner Madame Christine Albanel, ancienne ministre de la Culture, pour lui succéder en novembre 2023. François d’Aubert a salué chez Christine Albanel « son expertise approfondie dans le domaine des médias et de la communication, ses engagements de longue date au service de l'intérêt général, son souci marqué d’un juste équilibre entre responsabilité et liberté, sa grande culture ».

