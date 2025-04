Christian Dior: ventes en légère baisse au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Christian Dior, la maison-mère de LVMH, affiche pour le premier trimestre 2025 des ventes de 20,3 milliards d'euros, en baisse de 2% (-3% en organique), revendiquant ainsi une bonne résistance malgré un contexte géopolitique et économique perturbé.



A structure et taux de change comparables, le groupe de luxe a vu ses ventes reculer de 9% en vins et spiritueux et de 5% en mode et maroquinerie, mais demeurer à peu près stables en parfums et cosmétiques, en montres et joaillerie, et en distribution sélective.



Restant 'à la fois vigilant et confiant en ce début d'année', Christian Dior se dit 'concentré sur le développement de ses marques' et compte 'renforcer encore en 2025 son avance sur le marché mondial des produits de haute qualité'.





