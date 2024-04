Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Christian Dior: dividende 2023 approuvé en AG information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 14:15









(CercleFinance.com) - Christian Dior indique que son assemblée générale, réunie le jeudi 18 avril, a approuvé un dividende de 13 euros par action au titre de l'exercice 2023, en ce compris l'acompte de 5,50 euros par action déjà versé le 6 décembre 2023.



La maison-mère de LVMH ajoute que le solde de ce dividende, qui s'élève donc à 7,50 euros par action, sera mis en paiement le jeudi 25 avril, ce lundi 22 avril étant le dernier jour de négociation dividende attaché.



Pour rappel, Christian Dior a fait part la semaine dernière, de ventes de 20,7 milliards d'euros au titre du premier trimestre 2024, en croissance organique de 3% 'malgré un contexte géopolitique et économique qui demeure incertain'.





