Christian Dior: croissance de 10% du CA à neuf mois

(CercleFinance.com) - Le groupe Christian Dior -qui détient la majorité des droits de vote de LVMH- annonce avoir enregistré sur les neuf premiers mois de 2023 un chiffre d'affaires de 62,2 milliards d'euros, en croissance de 10% en données publiées et de 14% en organique.



Toutes les activités présentent une croissance organique soutenue de leurs ventes sur la période à l'exception des vins et spiritueux qui font face à une base de comparaison élevée. L'Europe, le Japon et le reste de l'Asie réalisent une croissance organique à deux chiffres.



Au troisième trimestre, la croissance organique des ventes s'établit à 9%. 'Le groupe compte sur le dynamisme de ses marques et le talent de ses équipes pour renforcer encore en 2023 son avance sur le marché mondial du luxe', affirme-t-il.





