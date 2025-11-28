 Aller au contenu principal
Christian Dior : acompte sur dividende 2025
information fournie par AOF 28/11/2025 à 18:02

(AOF) - Christian Dior indique qu'un acompte sur dividende de 6,05 euros par action au titre de l’exercice 2025 sera mis en paiement le jeudi 4 décembre 2025, Christian Dior distribuant ainsi une part plus importante du dividende reçu de LVMH . Le détachement de l’acompte interviendra le mardi 2 décembre 2025. Le dernier jour de négociation dividende attaché est le lundi 1er décembre 2025.

Valeurs du luxe

Valeurs associées

CHRISTIAN DIOR
589,5000 EUR Euronext Paris +1,11%
LVMH
635,5000 EUR Euronext Paris +1,29%
