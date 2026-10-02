Chris Iggo quitte BNPP AM

Chris Iggo va quitter BNP Paribas Asset Managemnet. « Mes 26 années dans la gestion d’actifs touchent à leur fin », annonce-t-il sur Linked-In. Chris Iggo était issu d’Axa Investment Managers, où il a travaillé pendant vingt ans avant l’intégration dans BNPP AM. Dernièrement, il était directeur des investissements core investments d’Axa IM depuis 2019, entre Londres et Paris. Avant Axa IM, il avait travaillé cinq ans au sein de Cazenove Capital Management. Il a aussi été économiste chez Barclays Capital et chez Chase Manhattan Bank.
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