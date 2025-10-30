Chipotle revoit à nouveau à la baisse ses prévisions de ventes, les clients victimes de l'inflation se retirent, l'action s'effondre

Les tarifs douaniers et le coût du bœuf pèsent sur les marges de Chipotle

Les ménages gagnant moins de 100 000 $ par an réduisent fortement leurs visites, selon le directeur général

L'entreprise signale une pression sur les ventes jusqu'au début de 2026

Chipotle Mexican Grill CMG.N a réduit mercredi ses prévisions de ventes annuelles pour la troisième fois cette année, avertissant que les dépenses des consommateurs pour les repas au restaurant resteront probablement sous pression jusqu'au début de 2026, ce qui a fait chuter son action de 15 % après la cloche.

Les ménages américains gagnant moins de 100 000 dollars par an, qui représentent environ 40 % des ventes de Chipotle, ont fortement réduit leurs dépenses, ont déclaré les dirigeants. Les clients âgés de 25 à 35 ans ont été particulièrement mis sous pression en raison de la hausse du chômage, de la reprise du remboursement des prêts étudiants et de la faible croissance des salaires, a déclaré le directeur général Scott Boatwright.

Les politiques commerciales changeantes du président Donald Trump, l'inflation persistante et les craintes croissantes d'une fermeture prolongée du gouvernement américain ont ébranlé la confiance des consommateurs au cours des derniers mois, nuisant même aux consommateurs à revenu élevé.

Les tarifs douaniers et la hausse des coûts du bœuf , le principal produit de base de Chipotle, ont alimenté l'inflation, et les dirigeants ont déclaré que l'entreprise adopterait une approche "lente et mesurée" des hausses de prix en 2026 plutôt que de compenser entièrement les pressions exercées par les coûts.

"Bien que cette mesure exerce une pression sur les marges, nous pensons que c'est la bonne chose à faire", a déclaré le directeur financier Adam Rymer lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Chipotle a également signalé des problèmes liés à l'exactitude des commandes numériques, à la disponibilité des ingrédients et à la propreté, sur la base d'une enquête interne. L'entreprise est en train de reformer son personnel et de modifier les primes pour améliorer l'expérience des clients et l'exécution numérique.

"Même si Chipotle affirme depuis longtemps qu'elle offre une forte valeur ajoutée grâce à ses ingrédients de haute qualité, de nombreux consommateurs n'y croient pas", a déclaré Zak Stambor, analyste chez Emarketer.

Au troisième trimestre, les ventes de restaurants comparables de la chaîne de burritos ont augmenté de 0,3 %, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 1,36 %, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 29 cents, conformément à l'estimation, tandis que la marge au niveau des restaurants a chuté à 24,5 %, contre 25,5 % il y a un an.

La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires des restaurants comparables en 2025 diminue dans une fourchette basse à un chiffre, alors qu'elle prévoyait auparavant un chiffre d'affaires stable.