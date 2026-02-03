Chipotle prévoit des ventes annuelles inférieures aux estimations, les consommateurs réduisant leurs dépenses

Chipotle Mexican Grill CMG.N a prévu des ventes annuelles comparables inférieures aux estimations de Wall Street mardi, les consommateurs soucieux de leur budget ayant de plus en plus réduit leurs dépenses en matière de restauration dans un contexte d'incertitude économique persistante.

Les actions de la société ont baissé d'environ 8 % après la cloche.

Les inquiétudes persistantes concernant la hausse des prix des produits de base tels que les denrées alimentaires, associées à un marché de l'emploi morose, ont entamé l'appétit des consommateurs pour les produits agréables à consommer, y compris les sorties au restaurant.

Les consommateurs à faible revenu ont du mal à faire face à la hausse des coûts de l'alimentation et du loyer, qui ont augmenté en décembre, alors que les ménages à revenu plus élevé ont largement maintenu leurs dépenses.

Selon les données compilées par LSEG, Chipotle s'attend maintenant à ce que les ventes de magasins comparables pour l'exercice 2026 soient à peu près stables, alors que les analystes estiment qu'elles devraient augmenter de 1,86 %.

En octobre, Chipotle a averti que les dépenses de consommation resteraient sous pression jusqu'au début de 2026, notant des reculs parmi les ménages américains gagnant moins de 100 000 dollars par an - un groupe qui représente environ 40 % de ses ventes.

Par le passé, la chaîne a également eu du mal à attirer les clients âgés de 25 à 35 ans, qui restent limités par la reprise du remboursement des prêts étudiants et le ralentissement de la croissance des salaires.

Toutefois, elle a annoncé des ventes trimestrielles de 2,98 milliards de dollars,alors que les analystes estimaient qu'elles

s'élevaient à 2,96 milliards de dollars. Elle a réalisé un bénéfice ajusté de 25 cents par action, dépassant de peu l'estimation de 24 cents par action.