Chipotle prévoit des ventes annuelles faibles et une pression sur les marges alors que les consommateurs réduisent leurs dépenses discrétionnaires

par Anuja Bharat Mistry

Le groupe Chipotle Mexican Grill

CMG.N a déclaré mardi qu'il prévoyait d'augmenter les prix de ses menus cette année, alors qu'il est confronté à la hausse des coûts des matières premières et à un marché du travail difficile, et qu'il prévoyait que ses marges resteraient sous pression, les clients réduisant leurs sorties au restaurant dans un contexte d'incertitude économique persistante.

Les actions de la société, qui a déclaré qu'elle prévoyait d'augmenter les prix de ses menus de 1 à 2 % cette année, étaient en baisse d'environ 7 % après la clôture de la séance.

La hausse persistante des prix des denrées alimentaires et la faiblesse du marché de l'emploi freinent la demande de dépenses discrétionnaires telles que les sorties au restaurant, les ménages à faible revenu ayant le plus de mal à suivre, même si les consommateurs à revenu plus élevé maintiennent leurs dépenses.

"Les marges en 2026 seront sous pression, et cela est principalement dû à notre investissement qui consiste à prendre moins de prix par rapport à l'inflation que nous connaissons", a déclaré le directeur financier Adam Rymer lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Chipotle s'attend désormais à ce que les ventes à magasins comparables de l'exercice 2026 soient à peu près stables, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 1,86 %, selon les données compilées par LSEG.

"Associée à l'investissement dans la marque, cette stratégie de prix devrait bénéficier à la proposition de valeur de l'entreprise aux yeux des consommateurs, mais aussi réduire les marges à court terme, étant donné que l'entreprise ne compensera pas entièrement l'inflation de la main-d'œuvre et des denrées alimentaires au cours de l'année à venir", a déclaré Ari Felhandler, analyste chez Morningstar.

Chipotle a prévenu en octobre que les dépenses de consommation resteraient sous pression jusqu'au début de l'année 2026, notant des baisses parmi les ménages américains gagnant moins de 100 000 dollars par an - un groupe qui représente environ 40 % de ses ventes.

Les prix du bœuf, qui constitue le principal produit de base de Chipotle, ont atteint des niveaux record aux États-Unis , la sécheresse ayant contraint les éleveurs à réduire le cheptel bovin à sa plus petite taille depuis 75 ans.

L 'entreprise a toutefois annoncé des ventes trimestrielles de 2,98 milliards de dollars,alors que les analystes estimaient qu'elles s'élevaient à 2,96 milliards de dollars. Elle a réalisé un bénéfice ajusté de 25 cents par action, dépassant de peu l'estimation de 24 cents par action.