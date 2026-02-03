Chipotle plonge après avoir annoncé des ventes annuelles inférieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions de Chipotle Mexican Grill

CMG.N ont baissé de 8 % à 35,95 $ après la clôture

** La société prévoit des ventes annuelles inférieures aux estimations, mais dépasse les estimations de ventes trimestrielles grâce au lancement de nouveaux menus qui stimulent la demande

** Les ventes annuelles à magasins comparables devraient rester stables, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 1,86 %, selon les données compilées par LSEG

** Les ventes trimestrielles ont augmenté de 4,9 % pour atteindre 3 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 4,2 % pour atteindre 2,96 milliards de dollars

** Bénéfice trimestriel ajusté de 25 cents par rapport à l'estimation de 24 cents

** L'action a baissé de ~40% en 2025