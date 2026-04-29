Chipotle Mexican Grill en hausse grâce à des résultats trimestriels encourageants

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29 avril - ** L'action de la chaîne de burritos Chipotle Mexican Grill CMG.N progresse de 6 % à 34,91 dollars après la clôture

** La société affiche une hausse surprise de ses ventes au premier trimestre, les efforts de la chaîne de burritos pour renouveler son menu avec des plats principaux et des en-cas riches en protéines ayant contribué à stimuler la demande

** Affiche une hausse de 0,5 % de son chiffre d'affaires trimestriel comparable, alors que les analystes tablaient sur une baisse de 0,8 % (données compilées par LSEG)

** Les ventes du premier trimestre ont augmenté de 7,4 % pour atteindre 3,09 milliards de dollars, contre des estimations de 3,07 milliards de dollars

** Le BPA ajusté du premier trimestre est conforme aux estimations de 24 cents

** À la clôture de mercredi, l'action a reculé de 10,8 % depuis le début de l'année