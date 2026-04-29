Chipotle annonce une hausse inattendue de son chiffre d'affaires trimestriel

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Chipotle Mexican Grill CMG.N a annoncé mercredi une hausse inattendue de son chiffre d'affaires au premier trimestre, les efforts déployés par la chaîne de burritos pour renouveler son menu avec des plats principaux et des en-cas riches en protéines ayant contribué à stimuler la demande.

La société a annoncé une hausse de 0,5% de son chiffre d'affaires trimestriel à périmètre constant, alors que les analystes tablaient sur une baisse de 0,8%, selon les données compilées par LSEG.