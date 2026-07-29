ChipAgents, partenaire de Nvidia, lève 60 millions de dollars pour accélérer la conception de puces grâce à des agents IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des informations relatives à l'évolution du cours des actions de Cadence et Synopsys ainsi que du contexte au paragraphe 7; mise à jour du paragraphe 11 avec le montant total de la levée de fonds de série A) par Max A. Cherney

La start-upde conception de puces ChipAgents a levé 60 millions de dollars dans le cadre d’un tour de table de série A afin de financer ses projets visant à accélérer la conception de semi-conducteurs grâce à l’utilisation d’agents d’IA, a déclaré son directeur général. ChipAgents développe des logiciels qui exploitent ce que l'on appelle des « agents IA », des programmes capables de prendre des décisions et d'exécuter des tâches complexes avec peu ou pas de supervision humaine, afin d'accélérer et d'automatiser la conception de puces . Avec les outils et méthodes traditionnels, ce processus peut coûter des centaines de millions de dollars et prendre des années. Ces derniers mois, une vague de start-ups a vu le jour , promettant d’utiliser l’IA pour s’attaquer à certaines des étapes les plus épineuses et les plus coûteuses du processus de conception de puces.

ChipAgents constate que c’est au niveau de la conception que son logiciel, conçu pour vérifier qu’une puce fonctionnera comme prévu, permet le gain de temps le plus important, a déclaré son directeur général, William Wang, lors d’un entretien avec Reuters.

“Une grande partie de ce travail consiste en fait à s’assurer qu’il n’y a pas de bogues”, a déclaré M. Wang.

Des éditeurs de logiciels de conception de puces tels que Cadence CDNS.O et Synopsys SNPS.O ont intégré l’IA à leurs logiciels et lancé leurs propres produits d’agents. Mercredi, l'action Synopsys a reculé de 1,5 % et celle de Cadence a chuté de 2 %. Lundi, Cadence a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels en raison de la forte demande pour ses logiciels de conception de puces basés sur l'IA.

Cette semaine, ChipAgents a annoncé qu’elle étendait sa collaboration stratégique avec Nvidia NVDA.O afin d’y inclure le développement du modèle d’IA spécialisé de ChipAgents, axé sur la conception de puces.

M. Wang n’a pas souhaité préciser si Nvidia figurait parmi les investisseurs.

B Capital a mené ce tour de table supplémentaire, qui porte le montant total de la levée de fonds de série A à 131 millions de dollars. Parmi les investisseurs précédents figurent Micron

MU.O , MediaTek 2454.TW et Ericsson.

ChipAgents compte environ 64 employés et a son siège social à Santa Clara, en Californie.