ChipAgents lève 60 millions de dollars pour accélérer la conception de puces par l'IA

La start-up américaine ChipAgents a levé 60 millions de dollars supplémentaires afin de développer ses logiciels de conception de semi-conducteurs reposant sur des agents d'intelligence artificielle. L'entreprise renforce également son partenariat stratégique avec Nvidia.

ChipAgents a annoncé une extension de son financement de série A avec une levée de 60 millions de dollars destinée à accélérer le développement de ses logiciels de conception de puces fondés sur des agents d'intelligence artificielle. Ces programmes sont capables d'automatiser des tâches complexes avec une intervention humaine limitée, dans le but de réduire les coûts et les délais de conception, qui peuvent atteindre plusieurs centaines de millions de dollars et s'étendre sur plusieurs années avec les méthodes traditionnelles.

La société concentre notamment ses efforts sur la phase de vérification des semi-conducteurs, une étape essentielle visant à détecter les bogues et à garantir le respect des spécifications techniques. Selon son directeur général, William Wang, c'est à ce stade que les gains de productivité sont les plus importants. ChipAgents évolue sur un marché où Cadence et Synopsys ont également intégré des agents d'IA à leurs logiciels de conception de puces afin de répondre à une demande croissante du secteur.

Parallèlement à cette levée de fonds, ChipAgents a annoncé l'extension de son partenariat stratégique avec Nvidia pour développer un modèle d'intelligence artificielle spécialisé dans la conception de semi-conducteurs. Mené par B Capital, ce financement porte le total de la série A à 131 millions de dollars. Parmi les investisseurs figurent également Micron, MediaTek et Ericsson. Basée à Santa Clara, en Californie, la start-up emploie environ 64 personnes.