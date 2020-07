Chine : une reprise économique fragile

La croissance chinoise ne devrait pas dépasser 1% cette année. (© M. Wichary)

Le redémarrage économique est plus poussif qu'espéré. La crainte d'une deuxième vague de Covid-19 freine la consommation.

La Chine n'a pas encore tourné la page du Covid-19. Après avoir paru maîtriser la pandémie, le pays a été contraint, face à la résurgence de nouveaux cas, à reconfiner en juin des quartiers de Pékin et le canton d'Anxin.

Le retour à la «vie normale» est plus long que prévu et l'économie en pâtit. Après une chute du PIB de 6,8% (sur un an) au premier trimestre, la croissance ne dépasserait pas 1% en 2020, selon le FMI, qui anticipe un rebond de 8,2% en 2021.

De son côté, le gouvernement a abandonné tout objectif de croissance pour l'année. Du jamais-vu depuis 1994 !

Pas d'euphorie

D'autant que la Chine fait face à un regain de tensions avec les États-Unis, tant sur le plan commercial que diplomatique, notamment à cause de l'emprise croissante de Pékin sur Hong-Kong.

Le redémarrage de l'économie chinoise est tout de même amorcé. En témoigne le niveau des enquêtes PMI, qui traduisent une expansion de l'activité au-dessus de 50 points et une contraction en dessous.

Les indices officiels, centrés sur les grands groupes, ont davantage progressé qu'attendu en juin, s'établissant à 50,9 dans le secteur manufacturier (+0,3) et à 54,4 (+0,8) dans les services. En mai, la production industrielle a crû de 4,2% (sur un an), mais l'investissement des entreprises s'est contracté de 8,4%.

La consommation des ménages est aussi en demi-teinte. Les ventes au détail ont